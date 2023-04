Infiorata di Gerano, edizione 2023

Orario non disponibile

Quando Dal 29/04/2023 al 30/04/2023 Orario non disponibile

Torna l'Infiorata di Gerano, la più antica d'Italia, i prossimi 29 e 30 aprile in occasione della Festa in onore della Madonna del Cuore, giunta quest'anno alla sua 294esima edizione.

Saranno due giorni all'insegna della fede, della tradizione e anche della cultura con gli eventi organizzati dal Comitato Festeggiamenti in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, il Gruppo Infioratori, la Confraternita della Madonna del Cuore, il Comitato Giovani e le Associazioni Locali. Se la parte liturgica vedrà due appuntamenti emozionanti come la tradizionale "Calata" dell'Immagine della Madonna del Cuore nella chiesa di Santa Maria il pomeriggio di sabato 29 aprile e il passaggio della Stessa sull'Infiorata durante la processione di domenica 30 aprile, ci saranno anche diversi eventi culturali di rilievo.

Su tutti:

- Mostra su Van Gogh realizzata dall'Istituto Comprensivo "Sassa".

- Apertura Mostre “Fiori di Rosa, Fiori Pesco, stretti in un pugno i fiori dei mesi”, omaggio a Battisti e Dalla.

- "A te, fratello Theo", letture dell'attore Giacomo Rasetti col M° Nicola Narduzzi al Violino.

- Presentazione "Arco Gotico di Gerano" e apertura mostra "L'artista Robert Schielin".

- Concerto celebrativo con il soprano Arianna Morelli (Opera di Roma), a cura dell'Accademia Ergo Cantemus di Tivoli).

- Proiezione architetturale sulla facciata della chiesa di San Lorenzo M.

- "In attesa di Maria", concerto pianoforte e violino con M° Giovanni Gava e Juan Carlos Zamora e "Candlelight" della Schola Cantorum di Roma con il M° Leonardo Angelini.

- Concerto Banda Musicale di Cave.

- Concorsi "Fiore di Maggio", "Infioriamo Gerano", "De Florum Cultura" (ospite d'onore ambasciatore della cultura Michele Placido".

Oltre ai temi religiosi (Rosone con Cuore e Nome di Maria) spazio nell'Infiorata a tematiche socioculturali:

- The Walt Disney Company (100° anniversario)

- Omaggio a Pablo Picasso (50 anni dalla morte)

- Bergamo e Brescia capitali della Cultura 2023

- Eroi delle Forze Armate, omaggio a F. Baracca

- Massimo Troisi (70 anni dalla nascita)

Gruppo ospite: Infioratori di Genazzano.

Chiuderà la festa il tradizionale Spettacolo Pirotecnico.

