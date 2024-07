Domenica 7 luglio torna a Genazzano, in provincia di Roma, l'infiorata del Sacro Cuore. Un evento dalla lunga storia e tradizione che, ogni anno, richiama una grande folla di visitatori, turisti e non. In occasione dell'Infiorata, i 17 rioni di Genazzano si mettono al lavoro per regalare uno spettacolo di fiori davvero unico.

La storia dell'Infiorata di Genazzano

La tradizione dell'Infiorata è nata nel paese in provincia di Roma nel 1883: quasi un secolo e mezzo fa, per la prima volta le strade di Genazzano hanno visto il passaggio della Processione e il gettito spontaneo di petali di fiori. Da allora, ogni anno, in occasione della “Festa del Sacro Cuore”, si svolgono la processione e la tanto attesa infiorata.

Dal 1883 la manifestazione non è stata mai interrotta ed è sicuramente uno degli eventi folkloristici più amati del Lazio. Il Guinness World Records di Londra ha certificato l’infiorata di Genazzano realizzata nel 2012 la più grande del mondo: ben 1642,57 metri quadrati.