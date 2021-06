Inferno: evento-spettacolo in occasione dell’anno dantesco a Villa Parisi

Continua il cartellone delle serate estive del Tuscolo con Dimore Sonore, il Festival delle Ville Tuscolane. Dal 1 luglio al 1 agosto, appuntamento con la prima parte del Festival: un mese di eventi con concerti, teatro, performance e incontri con grandi nomi della cultura, della musica e dello spettacolo. Un cartellone di pregio promosso dalla Regione Lazio, organizzato da Irvit, l’Istituto Regionale per le Ville Tuscolane, e che vedrà la collaborazione anche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, della Fondazione Romaeuropa e delle associazioni del territorio.

Villa Parisi ospita, venerdì 23 luglio alle 21.30, Inferno: evento-spettacolo in occasione dell’anno dantesco a cura dell’Orchestra Giovanile di Jazz di Roma che, nel corso della proiezione di "Inferno" del 1911 diretto da Francesco Bertolini, eseguirà dal vivo le musiche del film. L’orchestra sarà diretta da Mario Raja e avrà come ospite il sassofonista Pietro Tonolo. L’evento è in collaborazione con la Scuola Popolare di Musica di Testaccio, Frascati Poesia e la Cineteca di Bologna (prezzo del biglietto: 10 euro posto unico).

Qui il programma completo di Dimore sonore, il Festival delle Ville Tuscolane

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...