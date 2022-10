Infanzie e adolescenze in gioco presenta "U.mani di Illco teatro"

Prende il via il 16 ottobre il dodicesimo anno della Rassegna Infanzie e adolescenze in gioco con spettacoli di teatro, musica, danza e circo sociale adatti a tutta la famiglia.

Organizzata da Ruotalibera/Centrale Preneste Teatro per le nuove generazioni, la rassegna anima ogni domenica alle ore 16.30, fino a metà aprile, il palco di Centrale Preneste Teatro in Via Alberto da Giussano, 58 (zona Pigneto-Malatesta). Diventato un appuntamento fisso per i bambini e le famiglie del quartiere, anche quest’anno il cartellone, oltre alla Compagnia residente, ospita alcune delle più importanti realtà di teatro per l’infanzia provenienti da tutta Italia. Sono in programma: Illoco Teatro di Roma (16 ottobre), Teatro Potlach di Fara Sabina (23 ottobre), La Bottega Teatrale di Vercelli (6 novembre), Teatro Libero di Palermo (4 dicembre), Antonio Panzuto proveniente da Padova (14 e 15 gennaio), Crest di Taranto (22 gennaio), Pandemonium Teatro di Bergamo (5 febbraio) TFU Perugia/Teatro Bertolt Brecht di Formia (19 febbraio), La Piccionaia di Vicenza (19 marzo) e, infine, Fontemaggiore in arrivo da Perugia (2 aprile).

Si comincia domenica 16 ottobre alle ore 16.30 con “U.mani” di Illoco Teatro, regia di Roberto Andolfi con Annarita Colucci, Dario Carbone, Valeria D’Angelo, Anton De Guglielmo e Michele Galella. Lo spettacolo unisce la manipolazione di oggetti in miniatura alle nuove tecnologie digitali. Mescola teatro, cinema e micro-manipolazione, dando vita a una grammatica scenica ibrida che mostra simultaneamente la magia e il trucco che vi soggiace. Una serie di mini-set compongono la scena abitata dalla protagonista Clara, una bambina le cui avventure sono riprese dal vivo e montate in tempo reale davanti agli occhi degli spettatori. Un viaggio epico che, dal terrazzo di casa, condurrà Clara attraverso città, deserti e oceani.

Adatto ai 5 anni. Il costo del biglietto è per tutti di 6 euro.

Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: acquisto on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria previa prenotazione al numero 06 27801063