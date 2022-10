Indiepanchine presenta Thru Collected al Monk

Prodotta da Indiepanchine in partnership con Siamounmagazine e realizzato con il contributo di nuovo IMAIE-bando art.7 promozione progetti discografici 2022. L’evento si svolgerà giovedì 20 ottobre 2022 presso il Monk Club, situato tra i due quartieri Casalbertone/Portonaccio, luogo dedito ad una continua fruizione consapevole di tutte le arti performative.



La serata di musica live prodotta da Indiepanchine in partnership con Siamounmagazine presenta una line up fresca e intenta nel far conoscere al pubblico il mondo dei gruppi musicali emergenti del nuovo panorama italiano.

I primi a salire sul palco saranno i Studio Balilla, progetto nato nel 2019 da un'idea di Pietro Valenza ed Emilio Scarpa a cui si aggiunse Franz Natavio in un secondo momento. Il gruppo romano propone sonorità e testi propri di una nuova generazione il cui tratto distintivo è la voglia sfrenata di opporsi al conformismo.

A seguire il palco del Monk ospiterà i Thru Collected, collettivo di artisti visuali e produttori musicali attivo sul territorio napoletano dal 2020. Composto da Alice Triunfo, Sano, gli specchiopaura e Luckylapolo, i ragazzi debuttano con l'album Discomoneta, 20 tracce che testimoniano come sia impossibile collocare il gruppo all'interno di un unico genere musicale. Ciò che emerge costantemente mentre si ascoltano i Thru Collected è la loro voglia di sperimentare e creare possibili unioni tra l'elettronica e le ballate napoletane tradizionali.

La notte del 20 ottobre all’interno del Monk terminerà con il djset del Buio Oltre che vi farà ballare sulle note di tracce IDM e Techno.