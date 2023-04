Indie Power accende il Monk

La vigilia della festa della Liberazione si accende con il party indie n.1 in Italia che dopo aver calcato le piazze di Bologna, Firenze, Torino, Padova, Treviso, Bari e Pisa, sbarca per la prima volta al MONK.



Indie Power è dove si può trovare tutto ciò che non ci si aspetterebbe mai in discoteca, mixato per fare ballare e perdere la voce. E' atmosfera da concerto, è un enorme abbraccio collettivo, è un coro esagerato sulle canzoni che più di ogni altra cosa stanno raccontando la nostra generazione. E' il primo party totalmente dedicato alla nuova scena indie con tutte le sue contaminazioni, dall’urban, al punk rock, ai graffiti pop.



L'appuntamento è per lunedì 24 aprile, a Roma, per la prima volta al Monk.



LINE UP

22.00: CHILL INDIE - l'opening con il meglio dell’indie underground e spaccacuore



00.00: INDIE POWER