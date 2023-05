Indie Power accende il l'Eur Social Park

Seconda data stagionale per Indie Power, il party indie più grande d'Italia, in mezzo al verde di Eur Social Park, a due passi dal Colosseo Quadrato.



Nella prima data l'evento ha registrato più di 1000 presenze, segnalandosi fra le più importanti novità dell'estate romana.



Indie Power è dove si può trovare tutto ciò che non ci si aspetterebbe mai in discoteca, mixato per fare ballare e perdere la voce. Si crea un'autentica atmosfera a metà fra il concerto e la discoteca, sulle canzoni che più di ogni altra cosa stanno raccontando l'attuale generazione universitaria.

E' il primo party totalmente dedicato alla nuova scena indie con tutte le sue contaminazioni, dall’urban, al punk rock, ai graffiti pop.



L'appuntamento è per venerdì 26 maggio, a Roma (zona EUR), ad Eur Social Park.



Ad aprire la serata questa volta sarà il live di M.E.R.L.O.T., il cantautore di Ventitre, Denti, Lacrime Da Bere, Sparami Nel Petto.



LINE UP

- 22.00: CHILL INDIE - l'opening con il meglio dell’indie underground e spaccacuore

- 23.00: M.E.R.L.O.T. Live

- 00.00: INDIE POWER



BIGLIETTI

Biglietti disponibili in quantità limitata

- Early bird a 5€ + dp



- 3ND RELEASE a 10€ in cassa