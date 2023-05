Indie power a Eur social park

La primavera è ormai inoltrata e con lei apre i battenti anche Eur Social Park, il suggestivo parco musicale immerso nel verde, all'ombra del Colosseo Quadrato.

Ad aprirne la stagione degli eventi arriva Indie Power, il party indie n.1 in Italia che dopo aver calcato le piazze di Bologna, Firenze, Torino, Padova, Treviso, Bari e Pisa, sbarca per la prima volta stagionale all'Eur Social Park.



Indie Power è dove si può trovare tutto ciò che non ci si aspetterebbe mai in discoteca, mixato per fare ballare e perdere la voce. E' atmosfera da concerto, è un enorme abbraccio collettivo, è un coro esagerato sulle canzoni che più di ogni altra cosa stanno raccontando la nostra generazione. E' il primo party totalmente dedicato alla nuova scena indie con tutte le sue contaminazioni, dall’urban, al punk rock, ai graffiti pop.



Ad aprire la serata il live di DANU, Itto e Still Charles, tre dei nomi più interessanti del nuovo cantautorato italiano, con quest'ultimo fresco dell'esperienza sul palco del Primo Maggio a Roma.



L'appuntamento è per Sabato 06 Maggio, a Roma, per la prima volta stagionale all'Eur Social Park.



LINE UP

22.00: CHILL INDIE - l'opening con il meglio dell’indie underground e spaccacuore



Gallery



23.30: INDIE POWER