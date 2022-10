Indie di Amanda e tributo ai Duran Duran: i concerti del weekend al Quid

La prima serata autunnale del Quid Live Channel, giovedì 20 ottobre è dedicata ad Amanda, una delle next big thing dell’indie italiano. Un talento creativo in grado di spaziare dal pop al soul e capace di unire un’attitudine fusion ad una capacità interpretativa toccante. In scaletta i brani del suo concept album “Amati”, la sua prima fatica discografica, e naturalmente l’ultimo singolo “Altrove”, edito da Bit Records. Ad aprire il concerto sarà il cantautore Kris Joy.

Si prosegue venerdì 21 ottobre con i Planet Earth Project, una delle più importanti tribute band europee dei Duran Duran.

La settimana musicale si concluderà sabato 22 ottobre con i Seconds Reloaded una “cover band globale” in grado di proporre i più grandi successi internazionali degli anni ’80.

Com’è ormai consuetudine – anche in estate -, gli appuntamenti live del QUID saranno trasmessi in live streaming, grazie alla proieizione dell’evento in diretta su Quid Channel, la WebTV del club nata dal palco chiuso durante il periodo dell’emergenza Covid. Una nobile iniziativa che ha permesso al locale di continuare a dar voce agli artisti indipendenti, anche durante il periodo di fermo.

Le Biografie degli artisti

Giovedì 20 Ottobre - Amanda

La giovane cantautrice ha all’attivo un album come “Amati” e un singolo come “Altrove” in heavy rotation nelle principali radio italiane. Ad aprire il concerto è il cantautore Kris Joy, all'anagrafe Cristiano Proietti, che presenta il suo ultimo singolo “La Rabbia Che Ho”, nel quale le sonorità armoniose e delicate lasciano il posto a chitarre aggressive e ad assoli liberatori.

Venerdì 21 Ottobre – Planet Earth Project

L'attenzione ai suoni, gli arrangiamenti accurati e il costante aggiornamento delle set list, contenente anche le recentissime produzioni dei Duran Duran, sono la testimonianza di una passione che in 16 anni non si è mai spenta e che, insieme all'amicizia, costituisce il collante della band. La line-up: Sergio Colantoni (voce solista), Alessandro Maralli (batteria), Antonello Riva (tastiere e sequenze), Stefano Tosti (basso), Fabio Lanciotti (chitarra), Barbara Illi e Pierangela Totta (cori), per una serata da non perdere all’insegna del New Romantic.

Sabato 22 Ottobre – Seconds Reloaded

Non si esce vivi dagli anni ’80? I Seconds Reloaded ne sono usciti più in forma che mai e da 20 anni ormai calcano i palcoscenici romani, proponendo uno show di cover imperdibili. Qualche esempio: Talking Heads, The Cure, Duran Duran, Billy Idol, U2, Tears for Fears, David Bowie, Michael Jackson, George Michael, Cameo, INXS, A-ha e chi più ne ha ne metta. Una serata con le più grandi hit pop e rock della musica interpretate da una band di lungo corso in uno show pieno di sorprese. I Seconds Reloaded sono Daniele Gizzi (voce e chitarre), Marcello Lardo (chitarre e cori), Corrado Iachetti (tastiere e cori), Umberto De Santis (basso elettrico), Andrea Borrelli (batteria).