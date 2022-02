"Le rose con la testa nella storia e i piedi nel futuro"', l'incontro all'Orto Botanico

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Proseguono senza sosta all’Orto Botanico di Roma i momenti d’intrattenimento e condivisione dedicati al gardening: a testimonianza di quanto, soprattutto in fase pandemica, sia di conforto ristabilire il contatto con la natura e riscoprirne la bellezza.

E a proposito di bellezza, mercoledi 2 febbraio alle ore 15.30 nel meraviglioso museo a cielo aperto della Sapienza, a Largo Cristina di Svezia, si parlerà della Rosa, massima interpretazione di quanto la natura possa offrire, grazie ad una conferenza promossa dal Garden Club Giardino Romano. L’incontro, dal titolo: “Le rose con la testa nella storia e i piedi nel futuro”, si terrà nei suggestivi spazi dell’Aranciera e vorrà essere una metafora per raccontare in quale direzione sta andando la produzione della rosa, il fiore più amato in assoluto. Tra desiderio di novità e rinnovata suggestione e la necessità di arginare le insidie ambientali.

Ad introdurre i lavori, sarà la Presidente del Giardino Romano Maria Gloria Viero insieme alla scrittrice Nicoletta Campanella socia del Garden Club capitolino e curatrice della collana editoriale La vie en roses, dedicata alla storia della rosa a firma di Nicla Edizioni. Giardiniera, scrittrice e testimonial di un nuovo genere editoriale nato intorno alla community dell’Horticultural System italiano, Nicoletta Campanella è il punto di riferimento degli appassionati nella divulgazione dell’arte del giardinaggio ai più alti livelli. Dopo il successo degli ultimi due volumi “ Grandi giardiniere d’Italia, I volti, le essenze, la storia” e “ Rose Tè, Patrimonio di Domani” ha appena dato alle stampe L’Agenda della Giardiniera: 365 giorni da sfogliare uno dopo l’altro per celebrare il giardino, l’ambiente, i fiori, gli alberi e le essenze.

Focus dell’incontro di mercoledi 2 febbraio, sarà il clima con i suoi cicli sovvertiti ed a una selezione di rose ideali per i giardini contemporanei, curata ed illustrata da Nicoletta Campanella.

Per assistere alla conferenza è necessario il Green Pass.