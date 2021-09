"Perenni, Quando le over 40 si rimettono in gioco", dibattito evento alla Casa Internazionale Delle Donne

Mezza età? E' tempo di re-branding. Dopo il grande successo in Inghilterra, torna per la seconda volta a Roma l'evento che celebra passioni, sfide e rinascite delle donne over 40. Si tratta di “Perenni – Quando le Over 40 si rimettono in gioco”, incontro pubblico in programma mercoledì 29 settembre, presso la Casa Internazionale Delle Donne.

Dopo il successo ottenuto oltremanica, la giornalista Michela Di Carlo, ex firma del quotidiano "La Repubblica" e fondatrice del magazine CrunchyTales, porta nella Capitale un format collaudato; un salotto informale in cui le donne over 40 si incontrano, confrontano e raccontano una nuova stagione della vita. Sono le Perennials, quelle che l’imprenditrice americana Gina Pell definisce "curiose e sempre in fiore" o più? semplicemente Late Bloomers, donne che non hanno paura di ricominciare e in un'epoca ossessionata dalla fretta si prendono tempo e sbocciano nel corso degli anni.

In compagnia di professioniste del mondo della moda, del benessere, della musica, del cinema e dello sport, Michela invita a scardinare pregiudizi e preconcetti sulla mezza età, celebrando le donne che si rimettono in gioco rivendicando fragilità e fierezza, alla scoperta di nuovi temi e passioni dell'universo femminile legati a una maturità? più consapevole ma soprattutto disinvolta.

Il nuovo appuntamento romano, organizzato in collaborazione con la Casa Internazionale Delle Donne e sostenuto da Mitochon Dermocosmetics, sarà introdotto dall'attrice Margherita Di Sauro che interpreterà testi di Nora Ephron, e vedrà protagoniste la scrittrice e giornalista Lidia Ravera, curatrice della Collana "Il Terzo Tempo" (Giunti Editore), la sessuologa Maria Claudia Biscione, il medico estetico e Radioterapista Oncologo Adelina Petrone, la regista e sceneggiatrice Valentina Bertuzzi, e la wine expert e narratrice del gusto, Saula Giusto.

"Il nostro obiettivo è incoraggiare le donne ad abbracciare la mezza età con un atteggiamento positivo”, spiega l’ideatrice dell’evento Michela Di Carlo. “Questa stagione della vita non è l’inizio del declino, come molti pensano, tutt’altro: è il momento del privilegio e dell’opportunità. I nostri incontri promuovono il women-empowerment e coinvolgono professioniste in diversi settori e diversi background, invitandole a parlare di problemi, soluzioni, sconfitte e successi con l'obiettivo di combattere l'ageismo imperante e trovare insieme un modo più esaltante di vivere questa stagione della vita, al di là dei luoghi comuni”.

Seguirà dibattito con il pubblico. Il drink sarà offerto dall'azienda vitivinicola 'Terre Di Marfisa'.

Biglietti solo via Eventbrite. Prenotazione obbligatoria. Ingresso riservato ai soli portatori di Green Pass.

Informazioni e contatti: info@crunchytales.com Michela Di Carlo Tel. 3337642700

