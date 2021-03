Incontri d'autore dal cuore di Roma: letture d'estate in streaming

Dopo il grande successo dell’edizione 2019, torna a Roma Letture d’Estate dal 25 marzo al 31 maggio 2021 con una rassegna di interviste in streaming ai più interessanti autori italiani dal cuore della città, per aspettare l’Estate insieme.



Due incontri a settimana pensati per il pubblico on-line seguibili in diretta streaming alle 19. Interviste realizzate dal vivo agli autori che si siederanno all’ombra di Castel S. Angelo, presso il Bibliobar, e racconteranno le loro ultime opere, con un calendario di eventi che spazierà dai romanzi alla saggistica, dalla piccola alla grande editoria, fino alle attività pensate per i bambini da Stefania Cane.

Una serie di letture tematiche da seguire in streaming su facebook e youtube alle ore 11, accompagnate da esercizi che terranno compagnia ai piccoli lettori… saranno Letture da bambini!



Aspettando l’estate il cielo di Roma e uno dei più importanti monumenti al mondo faranno da cornice agli incontri che saranno condivisi in diretta video sui canali facebook e youtube di Letture d’Estate, dando la possibilità al pubblico di tutta Italia di intervenire… nell’attesa di poter tornare a incontrarci dal vivo.



La manifestazione – completamente autofinanziata e gratuita– è organizzata dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura. Il progetto, promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso pubblico Estate Romana triennio 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.



La programmazione degli eventi pensati per ogni utente è frutto della creatività della speaker radiofonica Margherita Schirmacher curatrice degli eventi di Letture d’Estate.

Come sempre, Letture d’Estate si onora di avere accanto partner selezionati accuratamente per unire la qualità all’etica, l’amore per la lettura all’impegno per promuoverla. Quest’anno la manifestazione ha il piacere di accogliere, tra le altre, la nuova realtà di Bookdealer, la prima piattaforma di e-commerce in Italia a sostenere attivamente le librerie indipendenti. L’idea di cinque amici che, dall’ aprile 2020, sono diventati soci della stessa impresa. La visione da cui tutto è partito è quella di permettere alle singole librerie indipendenti, di quartiere, di fare massa critica e provare a competere con i grandi store on line. Bookdealer è un servizio che raccoglie uno dei valori per cui, da oltre trent’anni, esiste Letture d’Estate.



Si parte il 25 marzo con Matteo Nucci alla scoperta dei segreti del fiume Tevere nel libro “The Passenger” interamente dedicato a Roma (ed. Arborea). Lunedì 29 marzo iniziano - con il primo di nove incontri - le letture per bambini a cura di Stefania Cane. Sarà poi la volta di Claudio Strinati con “Il Giardino dell’Arte” (ed. Salani) prima di approdare nel giorno del Venerdì Santo nei gironi danteschi con Luca Maria Spagnuolo. Si prosegue con Andrea Esposito e “Il Dominio” (ed. Il Saggiatore), Vanessa Roghi e il suo “Lezioni di Fantastica” (ed. Laterza) fino ad arrivare agli incontri con Giancarlo De Cataldo, Ilaria Gaspari con il suo nuovo saggio filosofico "Scoprirsi umani" ed. Einaudi Zerocalcare, per un incontro dedicato al decennale della sua attività, la poetessa e cantautrice Giulia Ananìa, Mario Desiati, non mancheranno libri che ci portano sulle ali della musica, con Noemi Serracini con l'anteprima del suo libro Rock'n'Soul e Gino Castaldo con "Lucio Dalla". Non mancheranno gli eventi speciali tra i quali un’intervista con ospite a sorpresa a cura dell’Agenzia di Stampa Dire con Alessandro Melìa e Annarita Briganti, una serata di anteprima del nuovo numero della rivista di narrativa indipendente 'Tina e un reading dedicato alla poetessa Amelia Rosselli in occasione della riedizione della raccolta “Variazioni belliche” (ed. Garzanti). E tante altre sorprese.



