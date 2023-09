Incontri con Mozart al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Nel cortile rinascimentale di Villa Giulia, residenza suburbana di Papa Giulio III, architettata alla metà del ‘500 da Vasari, Vignola, Ammannati e Michelangelo, oggi sede del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e custode della più importante raccolta etrusca al mondo, il fortunato pubblico potrà assistere a cinque concerti preziosi quanto il luogo che li ospita.

Alcuni dei migliori artisti del panorama internazionale indagheranno il mondo di Mozart, le sue radici, ma anche gli intrecci che lo legano a pagine musicali di epoche lontane, come il quintetto di Carl Maria von Weber in programma l’8 settembre o il quartetto della novantunenne compositrice russa Sofia Gubaidulina che sarà sul palco il 7 settembre.



Tra i protagonisti spiccano non solo assolute eccellenze italiane, come il violoncellista Enrico Bronzi che aprirà la rassegna il 5 settembre sul podio dell’Orchestra da Camera di Perugia nel doppio ruolo di solista e direttore, oppure il violinista star del barocco Giuliano Carmignola in duo con l’eccellenza del fortepiano di Florent Albrecht, tra i massimi virtuosi europei dello strumento e grande conoscitore del repertorio mozartiano, o ancora il violoncellista Gabriele Geminiani, ma anche grandi nomi internazionali.

Fra questi ultimi, da sottolineare la presenza del quartetto spagnolo Casals, da quasi 25 anni considerato uno dei migliori ensemble al mondo, che arriverà a Villa Giulia dopo aver calcato ininterrottamente alcuni dei palchi più prestigiosi del globo, come Covent Garden, Concertgebouw, Musikverein di Vienna, Philharmonie di Berlino solo per citarne alcuni, e che aprirà il concerto del 7 settembre con quello che è ritenuto da sempre il loro ambito di maggiore virtuosismo e magia interpretativa, l’Arte della Fuga di Bach: un appuntamento dunque imperdibile per godere di uno dei vertici assoluti dell’arte musicale in un luogo ideale per bellezza estetica e resa acustica.

Da notare anche la presenza sul palco di Villa Giulia nel concerto di chiusura del 9 settembre della

giovane violinista moldava Alexandra Conunova, oggi solista tra le più richieste, che si dedicherà

ad un impaginato tutto Mozart con l’ensemble italiano Metaphora. Mentre l’8 vedrà protagonista un quintetto “all stars” che raccoglie prime parti e solisti dall’Orchestra della Scala, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, i Solisti Aquilani, Maggio Musicale Fiorentino.



Dopo il successo di pubblico e critica dei concerti dell’edizione 2022 dedicata a Schubert, si consolida sempre di più questo intenso appuntamento romano che mira alla valorizzazione culturale degli spazi del Museo, proponendo una fruizione delicata e in armonia con l’anima della villa e la sua destinazione. Con questo progetto, il collettivo Promu, fondato da Alessandro Muller, Enrico Loprevite e Luca Pacetti, rafforza la sua centralità artistica nella città di Roma e nel panorama dell’offerta musicale di qualità che trova espressione nel Festival sull’Appia Antica a giugno e negli appuntamenti musicali di settembre a Villa Giulia.

Info e prenotazioni sul sito www.promu.it



Incontri con Mozart 2023 - Programma dei concerti



Tutti i concerti saranno presentati e introdotti dalle guide all’ascolto del compositore e divulgatore Francesco Antonioni



5 settembre, ore 20.15

Orchestra da Camera di Perugia

Direttore e Solista Enrico Bronzi



Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia n. 10 in Sol maggiore, K 74



Franz Joseph Haydn

Concerto per Violoncello e Orchestra n.2 in Re Maggiore, Hob. XVIII:11



Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia n. 33 in Si bemolle maggiore, Kv 319



6 settembre, ore 20.15

Giuliano Carmignola, violino

Florent Albrecht, fortepiano



Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata per Violino e Pianoforte n. 18 in Sol maggiore, K301

Sonata per Violino e Pianoforte n. 28 in Mi bemolle maggiore, K 380

Sonata per Violino e Pianoforte n. 34 in La maggiore, K 526



7 settembre, ore 20.15

Cuarteto Casals



Johann Sebastian Bach

Arte della Fuga (estratto), BWV 1080



Sofia Asgatovna Gubaidulina

“Reflections on the Theme B-A-C-H" per Quartetto d'archi



Wolfgang Amadeus Mozart

5 Fughe da "Il Clavicembalo ben Temperato" di J.S.Bach arrangiato per quartetto d'archi da W.A. Mozart, K 405



Wolfgang Amadeus Mozart

Quartetto per Archi n. 14 in Sol maggiore, K 387



8 settembre, ore 20.15

Fabrizio Meloni, clarinetto

Daniele Orlando, I violino

Mirei Yamada, II violino

Jörg Winkler, viola

Gabriele Geminiani, violoncello



Wolfgang Amadeus Mozart

Quintetto per Clarinetto, 2 Violini, Viola e Violoncello in La maggiore, K. 581 "Stadler"



Carl Maria von Weber

Quintetto per Clarinetto, 2 Violini, Viola e Violoncello, in Si bemolle maggiore, op.34



9 settembre, ore 20.15

Alexandra Conunova violino solista

Metaphora Ensemble



Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto per Violino e Orchestra n. 5 "Türkish" in La maggiore, K 219



Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia n. 29 in La maggiore, K 201