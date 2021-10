Collettivo in vigna, incontri sulla vita del vino a Testaccio

Un percorso lungo 4 lunedì di Novembre, utile per avvicinarsi a 4 argomenti a noi molto cari. Si alternano come relatori delle date alcuni amici che reputiamo le professionalità giuste per spiegare al meglio i temi che di volta in volta si andranno ad illustrare.



Lun 8 novembre 2021 - Inizio ore 20

Massimiliano Argiolu - Il Riesling della Valle del Reno

Massimiliano, grande conoscitore di vini, ha il pallino del riesling. Con lui conosceremo la Valle del Reno, una cerniera nell'Europa dei popoli e delle culture, con un focus sulla storia di un nobile vitigno.

Lun 15 novembre 2021 - Inizio ore 20

Fabio Turchetti - Le "capitali" della Via Emilia

Fabio, eclettico e sanguigno: chi meglio di lui per parlarci delle “capitali” del vino lungo la via Emilia? Una lunga chiacchierata per depennare il trattino tra due regioni del vino.



Lun 22 novembre 2021 - Inizio ore 20

Luca Boccoli + Giampaolo Gravina - Incontri in Borgogna

Luca e Giampaolo. Dialogo sulla Borgogna: viaggi, incontri e i retroscena dietro una selezione di grandi vini.



Lun 29 novembre 2021 - Inizio ore 20

Fabio Rizzari - L'inesatta geografia dei vini di confine

Fabio è musicologo e scrive di vino. Attraverso una Geografia inesatta di vini di confine, andremo alla ricerca di sorsi che appagano l'animo.



Costo singola data 60€ comprensivi di:

- degustazione di 6 assaggi dei vini discussi

- cena con 3 portate + vino in abbinamento



Ticket valido per tutte le quattro date: 200€

Prenotazioni e pagamenti presso il nostro ristorante a Largo Dino Frisullo oppure 389 248 8413 (dalle 11:00 alle 23:00) press.collettivogastronomico@gmail.com con pagamento con bonifico bancario

