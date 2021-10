Artisti a ScaloPlayground San Lorenzo per Mediterranea ONG

Il Mediterraneo continua ad essere la frontiera più letale al mondo. Decine di migliaia di esseri umani hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere le nostre coste. Non sono incidenti. I governi europei non fanno niente e in mare continuano ad intervenire solo le navi delle organizzazioni non governative che provano ostinatamente a salvare vite umane. La nostra di nave, la Mare Ionio, sarà di nuovo in mare a breve. Saremo al fianco di chi fugge, di chi lotta per la vita. Fare tutto questo ha un costo en orme. Ma non vogliamo fermarci.

Per questo il 10 ottobre, presso ScaloPlayground a San Lorenzo, abbiamo organizzato un happening per promuovere le attività di Mediterranea e raccogliere fondi per le missioni di soccorso civile in mare.



Sarà un'intera giornata dedicata al tema, nella quale le attività di ScaloPlayground e quelle di Mediterranea si integreranno al fine di sostenere con ogni mezzo necessario le missioni di soccorso.

Tanti gli artisti che si esibiranno e hanno deciso di aderire a questa iniziativa come Lo Stato Sociale, Danno dei Colle der Fomento, Zerocalcare e Marat.





Di seguito il programma:



Ore 17

- Stand informativi Mediterranea ONG

- Serigrafia live a cura di Helter Skelter e della disegnatrice/scrittrice Rita Petruccioli

- Torneo basket 2vs2 a sostegno della prossima missione in mare



Ore 18

Hardcore Vibes djset Danno (Colle Der Fomento) VS Zerocalcare



Ore 20

Premiazione torneo basket

A seguire “La nostra legge si chiama umanità”. Tavola rotonda con OpenArms, SOS Mediterranee, MSF e Mediterranea



Ore 21

No Borders VR, primo documentario italiano in realtà virtuale, di cui Elio Germano è narratore ed intervistatore, che esplora la crisi dei migranti in Italia. Sarà presente il produttore e sceneggiatore Omar Rashid.

Per prenotarsi allo spettacolo clicca sul link dell’evento. L'intero incasso verrà devoluto alle operazioni di soccorso



Ore 22.30

Live show con la partecipazione di: Lo Stato Sociale, Tahnee Rodriguez, Agnese Valle, Amalfitano, Massimiliano D’Ambrosio, Marat.







Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...