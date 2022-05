Incontrasto, mostra personale di Paolo Bielli Ring

Domenica 8 Maggio, alle ore 11.30 il Progetto Storiecontemporanee, a cura di Anna Cochetti, nello spazio Studio Ricerca e Documentazione di Via Poerio 16/B ospita l'installazione site-specific di Paolo Bielli, "Incontrasto" nata da un progetto originale per lo spazio romano ideato all'indomani della mostra alla G.A.M., a partire e a dare continuità alla stessa.



Un cerchio a fingere lo spazio concentrato di un ring, al tempo stesso focus e oculus di un universo rovesciato, abitato e mosso daun centinaio di immagini fotografiche e silhouettes metaforiche di pugili, uomini e donne e/o fantasmi e demoni, in bianco e nero che, isolate e chiuse all'interno del ring, conducono il loro solitario e inesausto combattimento. Contro se stesse, il loro doppio e il loro sdoppiamento, in un gioco speculare di identità ricercate inseguite affermate e smentite, comunque coesistenti e inestricabili, quasi in fuga permanente dal ring e più ancora da se stesse, fluide e mobili nella mise en abyme che le fissa sui muri bianchie da li le proietta nel centro vuoto dello spazio, di nuovo nel centro del ring, come riflessi cangianti di specchi, in una sorta di danza rituale esorcizzante il male da cui rinascere.



Laddove l'Incontrasto è il nodo concettuale su cui la nuova installazione di Paolo Bielli si fonda, scelta tematica e linguistico-formale di coppie oppositive, a partire dal folgorante bianco/nero, al lacerante pieno/vuoto, al mimetico maschile/femminile, fino al contrasto artista/pugile.