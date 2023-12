"Incanti", lo spettacolo all'outlet di Castel Romano

Uno spettacolo che lascerà incantati, quello che si terrà a Castel Romano nel pomeriggio di domenica 10 dicembre, a sugello della partnership che il Centro McArthurGlen ha siglato con il Teatro Olimpico per l’intera stagione.

Domenica pomeriggio sul palcoscenico di piazza dell’Elefante il campione italiano di mentalismo Andrea Rizzolini, autore e regista di Incanti, proporrà ad adulti e bambini una anteprima del suo spettacolo che sarà un viaggio attraverso trucchi della mente e inganni cognitivi: strumenti che, da secoli, gli illusionisti hanno utilizzato per rendere possibile l’impossibile.

Ad essere protagonisti della performance non saranno conigli, donne tagliate a metà o monete apparse dietro all’orecchio, ma gli spettatori stessi, e soprattutto i loro pensieri. Andrea Rizzolini si propone di portare il suo pubblico a mettersi in gioco e a giocare con lui, esplorando i limiti di un’arte popolare quanto misteriosa. Il trucco, non più segreto e inconfessabile ma reso implicito e manifesto, risiede nelle parole, nel modo in cui possono essere usate per cambiare la realtà, per ricostruirla in forme nuove e con opportunità inesplorate.

Lo spettacolo Incanti nella sua bellissima versione completa di sei performer sarà in scena dal 2 a 5 maggio al Teatro Olimpico. Riduzioni speciali agli iscritti al McArthurGlen Club.