"Incanta Napoli", fuori programma del festival I Concerti nel Parco 2022

L'edizione 2022 de I Concerti nel Parco, tenutasi alla Casa del Jazz di Roma, si conclude con un appuntamento speciale, realizzato in collaborazione con l’Ass. ATOPON e con il Patrocinio del Comune di Formia.

Venerdì 5 agosto alle ore 21, nell’Area Archeologica e Monumentale di Porticciolo Caposele a Formia, va in scena “InCanta Napoli” interpreti l’Orchestra Athena, diretta da Federica Di Vaio, solisti, Nicoletta D’agosto, soprano , Antonio Della Mura, tenore



L’Orchestra Athena, orchestra femminile nata nel 2020 per il desiderio della sua direttrice Federica Di Vaio, di valorizzare e sostenere in particolare il talento femminile in ambito musicale. L'orchestra sarà in scena con due ottimi solisti: la soprano Nicoletta d’Agosto ed il tenore Antonio Della Mura alle prese con alcuni immortali titoli della canzone classica napoletana, universalmente conosciuti.

Un bellissimo viaggio, intrapreso da giovani musicisti della generazione Z, alla riscoperta di questi grandi classici che non hanno età, di autori quali Salvatore di Giacomo Libero Bovio e Di Capua, De Curtis e molti altri. Federica Di Vaio nasce a Napoli nel 1998 e intraprende alla tenera età di 4 anni lo studio del violino alternandolo a quello del pianoforte. Ammessa al Conservatorio di Napoli a 15 anni, studia con i Maestri A. Arciuolo e F. Nicolosi, laureandosi con il massimo dei voti nel 2020. Attualmente iscritta a Direzione d’Orchestra presso il Conservatorio di Napoli, vanta già di numerosi concerti come direttrice.

Programma

S. Di Giacomo - “Era de maggio”, “Marechiare”

L. Bovio - “Passione”, “Reginella”

E. Tagliaferri - “Piscatore ‘e Pusilleco”

A. Barberis- “Munasterio ‘e Santa Chiara”

G. Cottrau - “Fenesta vascia”

R. Sacco - “Te voglio bene assaje”

Antonio De Curtis - “Malafemmena”

S. D’Esposito - “Anema e core”

E. De Curtis - “Torna a Surriento”

E. Di Capua - “Maria Marì”

R. Falvo - “Dicitencello vuje”

U. Bertini - “Chella llà”

A. Califano - “‘O surdato ‘nnammurato”

N. Valente - “Simmo ‘e Napule paisà”

E. Di Capua - “‘O sole mio”