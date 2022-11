Realtà virtuale, Armocromia e arte: questo e molto altro all'inaugurazione di un nuovo showroom auto a Roma

Dall'unione di Motor Village e PSA Retail Roma nasce Stellantis &You, la concessionaria di proprietà Stellantis con 5 sedi a Roma. Sabato 12 novembre, nella sede storica di Viale Manzoni, inaugura il primo e unico showroom della capitale con tutti i brand del gruppo Stellantis: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Peugeot, Spoticar.

Non una semplice inaugurazione ma un’esperienza… &You!

L'inaugurazione del nuovo showroom Stellantis &You sarà una giornata da ricordare completamente dedicata ai clienti, in cui scoprire tutte le vetture Stellantis e vivere gli ampi spazi provando diverse ed entusiasmanti attività.

Agli ospiti saranno dedicate esperienze in Realtà Virtuale in collaborazione con l'Istituto Pantheon Design & Technology di Roma, consulenze di armocromia a cura dell’Accademia di Consulenza d'Immagine, esposizione di Quadri dell’autore Stefano Berardino e molte altre sorprese svelate giorno dopo giorno sui canali social ufficiali!

Stellantis &You ha pensato anche ai bambini. Per loro, uno spazio dedicato a laboratori tematici, trucca bimbi, animazione e…zucchero filato!

Tutte le promozioni dedicate e le news sull'evento si trovano sui canali social ufficiali di Stellantis &You Roma.

Informazioni utili

L'ingresso e l'accredito all'evento sarà in Viale Manzoni, 67. Per accreditarsi, è necessario registrarsi a questo link.

Per non avere problemi di parcheggio è possibile prenotare gratuitamente il posto auto al coperto con entrata dall'ingresso di Via di Porta Maggiore, 12.

Per vivere l'esperienza a pieno è consigliabile portare con te un paio di cuffiette per il tuo telefono.

Una singola persona può prenotare fino a 5 ingressi ed 1 posto auto in ciascun slot orario.

L'ingresso al Parcheggio è garantito se l'orario d'ingresso della prenotazione viene rispettato.

Come raggiungere lo showroom

Auto: Parcheggio interno con prenotazione in Via di Porta Maggiore,12

Metro A: stazione Manzoni, 5 min a piedi

Treno: Roma Termini, 12 min a piedi

Autobus & Tram: fermate Manzoni/Via di Porta Maggiore, 2 min a piedi

Contatti

stellantisandyouroma@stellantis.com

+ 39 335 5736107