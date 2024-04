Inaugurazione della più grande area d’Europa dedicata alle testuggini africane

Salvare dall’estinzione la più piccola specie di testuggine ed inaugurare la più grande area d’Europa dedicata a quelle africane. Il 14 aprile giornata speciale a Zoomarine in collaborazione con Turtle Island e il Cites della Guardia di Finanza gruppo Fiumicino.



Salvare dall'estinzione la più piccola specie di testuggine esistente (Kinesternon voati) endemica del Messico, che vive in zone umide e paludose ed è tra le specie più in pericolo (ne rimangono meno di 500 individui ed è classificata come "gravemente minacciata"). E' questa la nuova mission della Fondazione Zoomarine che, in collaborazione con l'associazione Turtle Island, renderà possibile un progetto charity donando 1 euro per ogni bambino che parteciperà alla nuova esperienza interattiva all’interno dell’Oasi delle Testuggini.

Per sottolineare l’impegno quotidiano del parco nei progetti di sensibilizzazione e ricerca il prossimo 14 aprile si terrà una giornata speciale, con la partecipazione della sezione Cites della Guardia di Finanza gruppo Fiumicino e del Sindaco di Pomezia Veronica Felici, ovvero: l’inaugurazione di una nuova area zoologica dedicata a questo animale tanto amato dai bambini. L’area in questione, con 55 testuggini africane giganti di diverse età e dimensioni, sarà la più grande d'Europa con i suoi 650 mq con tanto di fiumi, cascate, ma soprattutto un'aula didattica per 35 persone con lo scopo di aiutare le famiglie a comprendere più da vicino l'importanza del rispetto e della tutela verso le testuggini.

Quella africana, Centrochelys sulcata , è originaria del Sahel, una zona semidesertica dell’Africa che si trova tra il deserto del Sahara e la savana ed è la terza più grande al mondo. Questa specie erbivora: è golosa di cactus e delle pale del fico d’india, che ovviamente saranno a loro disposizione. Anche questi meravigliosi esemplari stanno diminuendo rapidamente a causa: della vasta perdita di habitat dovuta all'espansione agricola, al pascolo eccessivo e agli incendi. Ma non solo.

Ad incidere sono anche gli effetti graduali del cambiamento climatico, la desertificazione nel suo habitat sub-sahariano, la progressiva urbanizzazione. Bambini e adulti potranno scoprire il mondo di questi rettili che possono raggiungere 150 anni di età. A spiegarlo sarà proprio la sezione Cites della Finanza che in tutta Italia si occupa di preservare il patrimonio animale e vegetale con tante attività contro lo sfruttamento e l’estinzione.

A testimonianza di questo i visitatori potranno anche conoscere Attila, l’esemplare di testuggine più grande presente a Zoomarine che ha più di 50 anni e pesa 100 kg. Un parco tutto da vivere, quindi, con percorsi educazionali ma anche tanto divertimento grazie agli show con tuffatori, le attrazioni super adrenaliniche e le piscine aperte con i giochi d'acqua a misura di bambino.