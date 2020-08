Inaugurazione percorso adventure trail all'oasi di Monte Gelato

L’Oasi di Monte gelato inaugura per il weekend di ferragosto l’apertura del percorso Adventure Trail all’interno del parco esperienziale per famiglie. Un percorso coinvolgente e sfidante per scoprire il bosco nei suoi lati più nascosti. Immersi tra le querce vi metterete in gioco su un tracciato allestito, affrontando situazioni inconsuete e passaggi in corda da superare utilizzando imbrago casco e alcuni semplici dispositivi.



L’Oasi di Monte Gelato si trova a due passi da Roma. Un circolo esclusivo per gli amanti della natura, che propone esperienze e attività da vivere con la famiglia e gli amici. Dal tiro con l'arco ai percorsi avventura per bambini, fino ai laboratori, tante le attività da poter svolgere nel rispetto delle norme vigenti anti Covid. L'accesso a Oasi di Monte Gelato è possibile solo su prenotazione.



Di seguito tutte le attività che è possibile svolgere al parco:

• Tiro con l’arco,

• Adventure Trail (solo adulti)

• Percorso Mowgli per bambini,

• Laboratorio preistorico,

• Laboratorio naturalistico,

• Laboratorio dell’orsetto crescione,

• Laboratorio delle api,

• Pista auto elettriche RC 4x4,

• Villaggio dell'esploratore e Area gioco per bambini (accesso libero).



Attività in preparazione:

• Area softair,

• Area 4x4 dove potrete guidare i nostri Defender,

• Attività sul fiume (kayak, zattere, river walking),

• Escursioni in mountain bike e E-bike,



Il parco esperienziale si trova in via Scifelle 2, località Mazzano Romano.

E' aperto durante i weekend e i giorni festivi dalle 10 alle 18 (altri giorni solo su richiesta). All'interno dell'oasi non sono presenti servizi di bar e ristorazione.

A disposizione dei visitatori posto auto interno e riservato e WC chimici.

Gallery