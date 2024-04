Inaugurazione murales di Debora Diana "2 giugno 1946 - Il primo voto delle donne"

Nell'ambito della Festa della Resistenza di Roma, verrà inaugurato e donato al territorio il Murale "il primo voto delle donne", che racconta quando in Italia, con la caduta del fascismo e la fine dell'occupazione nazista, si votò per scegliere tra monarchia e repubblica e, per la prima volta, le donne poterono esprimere il loro voto, acquisendo così un diritto fondamentale.



Il murale, realizzato da Debora Diana con i partecipanti al Laboratorio "Come si Realizzano i Murales", è ispirato ad un racconto reale di Luigina Meco, che narra delle donne del quartiere Alessandrino che in quel fatidico giorno indossarono i loro abiti migliori, pur dovendo scavalcare la marana dove oggi c'è la via Palmiro Togliatti, per andare a votare per la prima volta tutte insieme alla scuola Cecconi del vicino quartiere di Centocelle.