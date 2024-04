Inaugurazione mostra "Semi. La vita in attesa" di Lucia Scuderi

Sabato 20 aprile alle ore 11:00, nelle sale espositive del Casale dei Cedrati, nel Parco di Villa Pamphilj, si inaugura Semi. La vita in attesa, una mostra di acquerelli di Lucia Scuderi. La mostra è realizzata in collaborazione con il progetto della Banca del Germoplasma dell'Università di Catania.



L’artista e illustratrice, vincitrice del premio Andersen 2013, nelle sue opere ha “immortalato” i semi con uno sguardo inconsueto e luminoso. La mostra consiste di una serie di "ritratti" ai semi di specie della flora siciliana, esaltando i tratti legati alla loro dispersione nello spazio che permettono alle piante di poter viaggiare.



«L’atteggiamento scientifico e quello poetico coincidono. Entrambi sono atteggiamenti insieme di ricerca e di progettazione, di scoperta e di invenzione» racconta Lucia Scuderi, citando Italo Calvino, nel motivare la realizzazione degli acquerelli.



Il suo scopo è quello di «incuriosire un pubblico il più ampio possibile sulla funzione, sulla vita e sull’importanza dei semi, di chi lavora con essi e delle banche del germoplasma» attraverso una divulgazione che, non sia solo scientifica, ma «scientifico-poetica».



E, citando Bruno Munari, Scuderi ricorda inoltre che l’albero non è altro che «l’esplosione lentissima di un seme»: ecco perché vuole dare nuova dignità a questo piccolo elemento. «Sono – continua l’artista – macchine del tempo che racchiudono tutta la propria evoluzione».



Lucia Scuderi, che ha cercato di riprodurre fedelmente la complessità morfologica dei semi che tanto l’ha colpita, si riferisce a queste opere come ritratti perché ognuno è diverso dall’altro e ha le proprie peculiarità: ogni forma, ogni caratteristica ha la sua ragione d’essere.



Illustratrice, pittrice e scrittrice, Lucia Scuderi vive e lavora a Catania. Ha ideato e progettato molti libri per bambini, pubblicati dalle più importanti case editrici e tradotti all'estero, vincendo molti premi. Le sue illustrazioni sono state esposte in numerose mostre, in Italia e all'estero. Di recente la sua ricerca grafica e pittorica si è concentrata sui temi del mare, della botanica e in generale della natura. Altrettanto di rilievo la sua attività sul fronte dell'educazione all'immagine, della grafica e della comunicazione visiva.

www.luciascuderi.it



La mostra resta aperta fino al 2 giugno.

Ingresso libero.



Chiusura: martedì.