Inaugurazione mostra collettiva di arte contemporanea "Point to Head"

Inaugurazione della mostra "Point to Head", che si tiene a Roma presso Medina Art Gallery (Via Angelo Poliziano 32-34 e Via Merulana 220), dal 4 al 17 novembre 2022, per la cura di Loredana Trestin coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, l'ideazione dell'Associazione ARconTE e l'organizzazione di Divulgarti. Il progetto espositivo si articolerà in due parti, la prima relativa ad una mostra collettiva nello spazio di Via Angelo Poliziano 32-34, la seconda corrispondente alla mostra personale dell'artista Christin Behrend, in Via Merulana 220.



Concept:

"Siamo distanti dal ritrovarsi nella stessa situazione di partenza.? Quale situazione? Siamo noi a mettere il focus su ciò che attira di più la nostra attenzione. Settore sanitario, ambiente, sociale, sentimenti, spiritualità e tanto altro. Gli artisti partecipanti a questa mostra di arte contemporanea proporranno artisticamente la loro visione su questa tematica." (Loredana Trestin)

La mostra inaugura venerdì 4 novembre e resta aperta sino al 17 novembre 2022, con orario 10-13 e 15-19 dal lunedì al venerdì.



Gli artisti selezionati e in esposizione sono: Katarzyna Barré, Christin Behrend, Arturo Bosetti, Carlo Busetti, Maria Cabral, Claudio Cangialosi, Cristina Colombo, Ernest Compta Llinàs, Antonia Celia de Barros Silva, Amapola Del Campo, Laura Fernandez, Lucrezia Giacometti, Giovanni Mangiacapra, Tamás Náray, Alexandra Piras, Olivia Pop, Kesia Rut, Michaela Skuhrava, Stefanie Špalek, Jomay Tam, Anna Maria Terracini, Marilene Van de Voorde, Fabio Zuglian.



Cura e direzione artistica: Loredana Trestin

Assistente curatore: Maria Cristina Bianchi

Responsabile organizzazione: Valentina Maggiolo



Art direction e web: Anna Maria Ferrari