L'arte del gelato conquista Roma: l'evento speciale

L’estate è la stagione in cui il gelato rivela tutto il suo splendore. Immaginate un cono o una coppetta, freschi e invitanti, con i colori tipici della più prelibata frutta estiva. Ma non è solo l’aspetto a renderlo speciale. Un gelato è un’opera d’arte gustativa, realizzata con ingredienti di primissima scelta e genuini. Il suo colore vibrante è solo l’inizio del viaggio: la consistenza cremosa, i sapori intensi e la gioia di gustarlo rendono l'esperienza unica.

GROM inaugura una nuova gelateria a Roma

GROM, marchio leader di gelaterie torinese e sinonimo di qualità, inaugura un nuovo punto vendita in piazzale Flaminio 16 a Roma, rafforzando la sua presenza nella Capitale, dove è già presente con altre otto gelaterie.

Per festeggiare questa nuova apertura, GROM ha organizzato un evento speciale aperto a tutti e senza necessità di prenotazione. L’imperdibile appuntamento è per mercoledì 29 maggio alle ore 16.00 presso il nuovo punto vendita in piazzale Flaminio 16!

L’altro pistacchio con ospiti speciali

Ospiti speciali dell’evento saranno Le Coliche, al secolo Claudio e Fabrizio Colica, duo comico romano molto apprezzato dal pubblico e, per la speciale occasione, verrà offerto in anteprima esclusiva un assaggio gratuito de “L’altro pistacchio”, goloso gelato al pistacchio senza latte e senza uova. Questo gusto è una novità nel menù di GROM: a base acqua e allo stesso tempo caratterizzato da una consistenza cremosa e avvolgente. “L’altro pistacchio” sarà disponibile in tutte le altre gelaterie GROM a partire dalla prima metà di giugno.

Il gelato GROM è senza aromi, coloranti e additivi emulsionanti ed è prodotto con materie prime di alta qualità e accuratamente selezionate. Inoltre, è senza glutine, per questo è adatto anche all’alimentazione dei celiaci.

GROM vi aspetta numerosi all'inaugurazione del nuovo punto vendita romano in piazzale Flaminio 16!