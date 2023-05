Inaugurazione Aqua World

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Il 2 Giugno apre l'area acquatica di Cinecittà World.

Aqua World aspetta tutti i visitatori con una grande Piscina cinematografica Cinepiscina, di 1700 mq, il Fiume lento Paradiso di circa 300m, un nuovo gruppo di scivoli Vortex e Boomerang (in arrivo a Giugno) adatti a tutte le età, una spiaggia di sabbia Phuket Beach e aree con lettini ed ombrelloni.

Nella Cinepiscina per due ore al giorno và in scena l'Animazione in Cinepiscina da parte del cast di Cinecittà World.

Appuntamento da venerdì 2 giugno per un lungo weekend di divertimento in acqua, sperando che il brutto tempo lasci spazio a sole e temperature miti.

ACQUISTA I BIGLIETTI DI CINECITTA WORLD A PREZZO SCONTATO