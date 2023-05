Aqua World, inaugurazione del nuovo parco acquatico di Roma

L’estate è alle porte e Cinecittà World è pronta a presentare la sua più grande novità: “Aqua World”. La nuova area acquatica all'interno del parco a tema del cinema e della tv aprirà ufficialmente al pubblico il 2 giugno.

Sarà una vera e propria isola del divertimento, da godersi in costume da bagno, con 20mila m2 di spiagge, scivoli e piscine che permette di vivere una vacanza oltreoceano a due passi dalla Capitale.

La sabbia dorata della Phuket Beach porta a Paradiso, il Fiume Lento: un viaggio a bordo di morbidi gommoni, che si snoda tra la fitta vegetazione tropicale. Qui, immersi in un'incantata ambientazione della Thailandia con le sue acque cristalline, ci si lascia trasportare dolcemente dalla corrente, per una rilassante avventura immersi nella natura. L’Area Vip con ombrelloni e cabanas, i ristoranti a tema, shop e servizi permettono di godersi la giornata.

Il fascino del Cinema, immancabile a Cinecittà World, rivive tra i giochi d’acqua e l’animazione live della Cinepiscina, la piscina cinematografica di 1700 mq dove fare il bagno, mentre si assiste a spettacoli, proiezioni di film e partite di calcio. La zona relax con lettini e ombrelloni gratuiti (fino a esaurimento), gli aperitivi, i Dj Set, i pool party e i tanti eventi del Parco, rendono Aqua World la meta ideale per adulti e bambini di una giornata di vacanza per tutte le età, all’insegna del sole e dell’allegria, magari approfittando dell’abbonamento annuale al parco che consente di tornare tutti i giorni di apertura.

“Quest’estate Aqua World si arricchisce di due nuovi scivoli acquatici di ultima generazione, da vivere in compagnia. Da Giugno Vortex, un mix di divertenti discese in gommone tra maxi tubi e oscillazioni dentro grandi coni sospesi, e Boomerang, un tuffo nel vuoto in avanti ma anche all’indietro, regaleranno emozioni uniche”, ha dichiarato Stefano Cigarini, AD di Cinecittà World Spa.

Aqua World è una delle 7 aree a tema del parco, dedicate ai principali generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il Regno del Ghiaccio), in cui operano 40 attrazioni, molte delle quali uniche in Italia come Altair, il roller coaster con più inversioni in Europa, Inferno, la montagna russa ispirata a Dante Alighieri, o Volarium, il cinema volante su cui ammirare la Firenze del ‘500 di Leonardo da vinci, sospesi a 12 metri di altezza. Completano la giornata 6 spettacoli live al giorno e tanti eventi di giorno e di notte: il programma completo è su www.cinecittaworld.it

