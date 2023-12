Dal 15 al 17 dicembre al Museo Nazionale degli strumenti musicali l’associazione Orphèe presenta InArmonico. Percorsi musicali dal Novecento. Tre giornate per ripercorrere importantissimi autori che hanno sperimentato nuovi percorsi.

Il primo giorno, venerdì 15 dicembre, con Enrico Francioni al contrabbasso, e la soprano Keiko Morikawa, verranno presentati tre importantissimi compositori italiani in un pomeriggio intitolato Dal contrabbasso di Fernando Grillo alla voce elettronica. Fernando Grillo, compositore e contrabbassista che nell’avanguardia musicale è stato pioniere nello sperimentare nuove forme di produzione di suono con il contrabbasso.

Riccardo Bianchini sperimentatore della musica elettronica che dagli anni Settanta comincio al Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico le prime sperimentazioni di computer music. Giacinto Scelsi compositore e virtuoso pianista che si interessò da subito alla dodecafonia, famoso per le opere di musica microtonale. Il concerto sarà introdotto da Stefano Petrarca.

Sabato 16 concerto microtonale con Alois Hába nel 50° anniversario dalla scomparsa Il compositore ceco è stato un innovatore nella ricerca della musica microtonale, ed è considerato l’inventore di un nuovo linguaggio armonico. La sua sperimentazione nel campo dei quarti e sesti di tono ha ispirato e affascinato il mondo della musica moderna fino ai nostri giorni. In questa serata si potranno ascoltare in prima mondiale, alcuni brani dal ciclo “Poesia della vita” per voce e chitarra quartitonale, Op 53 (1943). Nel concerto saranno presentati inoltre, dello stesso autore, “Cinque canti popolari dalla Moravia” con accompagnamento di chitarra. Relazione introduttiva di Dominik Andreska (Alois Hába Centre di Praga). Esecutori: Vladi ?eho?ová (soprano), Sonia Maurer (mandolino), Francesco Cuoghi (chitarra).

Domenica 17 dicembre il concerto Dialoghi tra antico e moderno con Richard Taruskin fa riferimento al musicista e docente universitario statunitense che scrisse numerosi trattati sull'esecuzione della musica soprattutto rinascimentali, critico sull’ esecuzione storica della musica antica. Introduzione di Mario Carrozzo. Esecutori: Nazarena Recchi arpa, Rosario Cicero chitarra barocca, Stefano Todarello tiorba.