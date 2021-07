In the mood for Jazz

Tutto il fascino del trio in un concerto di musicisti tra i più rappresentativi del panorama musicale romano ed italiano, tre artisti che, ognuno a proprio modo, ha saputo conferire ad ogni incontro, ad ogni performance realizzata in ogni diversa formazione, il proprio stile, la propria autorevolezza tecnica ed interpretativa, la propria versatilità.

Ad una coppia artisticamente molto legata e rodata come Ruggero Jacovella e Valerio Serangeli, raffinati compositori e performers sempre alla ricerca di nuove esperienze musicali che integrano felicemente in ogni loro progetto, si aggiunge per l’occasione Cristiana Polegri un’artista eclettica che coniuga sapientemente il rigore e la freschezza del suo stile, con la ricchezza ed il fascino del suo sound. Artisti capaci di spaziare con facilità ed estrema precisione tra sonorità, armonie e timbri svelando di ogni brano la sua segreta bellezza. Un trio alle prese con un repertorio intrigante capace di trasportare direttamente proprio in quel mood che annuncia la loro esibizione.

Valerio Serangeli, bassista, contrabbassista, compositore, arrangiatore e didatta, ha suonato in Italia, in Germania, negli Stati Uniti, in Svizzera, in Spagna, in America Latina, in Africa.

Ha inciso più di venti dischi di cui tre con progetti propri, con ospiti come Mike Stern (Miles Davis) e Dick Halligan (Blood, Sweat & Tears).

Supporter ai concerti di Dizzy Gillespie, Muddy Waters, Joe Cocker e Canned Heath.

Ha lavorato in radio, in televisione e in teatro.

Ha suonato con Armando Peraza ed Oreste Vilado (Santana), con Patty Pravo a Doc, con Massimo Urbani, Ettore Fioravanti, Bruno Tommaso.

Ha inciso colonne sonore con i maestri Morricone, Ortolani, Bacalov, Siliotto. A lungo bassista stabile negli Swing Maniacs di Renzo Arbore, con cui ha partecipato alla trasmissione “Meno siamo, meglio stiamo”.

Ruggero Jacovella

Musicista di solida formazione fonde in maniera libera ed eclettica la canzone melodica, anche di tradizione popolare italiana, con il piano jazz moderno di concezione "euro-colta", con elementi pop e stilemi latin, sempre attento ai suoi modelli di riferimento riconoscibili nel suo pianismo ,da Keith Jarrett, Chick Corea, Michel Camilo a Bill Evans, Erroll Garner,... con la sua tecnica pianistica accademica, con cui ha recepito la tecnica razionale di gravitazione detta successivamente anche "scuola napoletana".

Tra le sue più significative collaborazioni e lavori ci sono Tony Scott (clarinetto) con l’album "The Heart of Europe"- 2004, interpretazione composizione originale di Jacovella "The Jump", oncerti dal 2004 al 2006; Registrazione della colonna sonora del film "I Served the King of England" (musica di Ales Brezina): Tony Scott vocal e ten.sax, Luca R. Jacovella pianoforte – 2006, Cicci Santucci (tromba) con album "Film Favorites" - 2000, come co-leader. Concerti dal 1994 ad oggi.

Si esibisce con regolarità in eventi e luoghi di grande rilevanza, come l’ Auditorium Parco della Musica Roma; Casa del Jazz – ha partecipato ad inportanti rassegne musicali come Festa Internazionaledel cinema di Roma 2006; Jazzschmiede Düsseldorf - Germania; IIC ColoniaInternational Istanbul Film Festival; Eskisehir International Festival - Turchia; Consolato Italiano di Smirne - Turchia; Galata Tower Istanbul; Ara Pacis Roma[21]; Teatro Verdi di Trieste[22]; Auditorium Haydn di Bolzano; Casa Menotti di Spoleto; esibizioni come solista su reti R.A.I.; New York, Miami, Mexico City, Toronto, Singapore, ...

Cristiana Polegri, sassofonista , cantante ed attrice, collabora in tourneè con numerosi artisti come Mario Biondi, Franco Califano, Massimo Ranieri. Stefano Palatresi, Marco Armani, Little Tony, Marcello Cirillo, Gianluca Terranova, Charlie Cannon, Marcella Bella, Fausto Leali, Barbara Eramo, Carolina Brandes (Omp).

Ospite della Massimo Nunzi Jazz Orchestra in uno degli spettacoli lezione “Città del jazz” al Teatro Sistina si è esibita come grande solista del jazz italiano insieme a Marcello Rosa il 2 aprile ’06 .

Ha inciso cantando per varie produzioni discografiche (Francesco De Gregori, Loredana Bertè, Riccardo Fogli, Mario Biondi, Anna Tatangelo, Tormento ecc..).

Tra le innumerevoli formazioni musicali alle quali partecipa ha un gruppo tributo ai Pink Floyd (Fluidorosa) ufficialmente riconosciuto in Italia come il più autorevole e fedele alla loro musica con il quale ha messo in scena lo spettacolo teatrale “The Wall” tratto dall’omonimo film di Alan Parker.

E’ cantautrice e scrive canzoni per sé e per altri.

Ha realizzato il suo primo spettacolo di Teatro Canzone dal titolo “Brava, Suoni come un uomo!” scritto insieme a Stefano Fresi, Toni Fornari, Dado. Regia di Emiliano Luccisano.

E’ uno spettacolo che la vede coinvolta a tutto tondo come attrice, cantante, musicista e ballerina.

E’ appena uscito il suo secondo Cd dal titolo “Qualcosa è cambiato” con l’etichetta Irma Records dedicato alla musica italiana anni ’80

