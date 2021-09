In scena al Teatro Tor Bella Monaca NO WAGS | Il calcio non è uno sport per signorine

Nell'ambito del Tor Bella Monaca Music Fest ARENA ESTATE, lunedì 20 settembre alle 21, in scena uno spettacolo multidisciplinare dedicato allo sport più amato dagli italiani, per la prima volta visto in ottica esclusivamente femminile: NO WAGS | Il calcio non è uno sport per signorine. Spettacoli teatrali, stand up comedy, sketch televisivi, video web, monologhi, musica e visual art. Tutto dedicato al calcio e a come le donne lo vivono, lo giocano e lo tifano.



I progressi del nostro tempo in fatto di parità di genere in tanti campi dello scibile umano, pur essendo non sufficienti sono senza dubbio considerevoli negli ultimi 50 anni. Il calcio, viceversa, sembra essere rimasto ad un sessismo da età della pietra, tra gaffes retrograde degli addetti ai lavori, ostracismi di vario genere e luoghi comuni superati come “le donne non sanno la regola del fuorigioco” o il proverbiale “il calcio non è uno sport per signorine” (frase di Guido Ara del 1909 ancora oggi in uso), fino ad arrivare alla follia di presidenti di società calcistiche che vedono il calcio femminile come qualcosa di diabolico e contro natura. Ma nel frattempo il mondo, fortunatamente, si muove, le donne sono da tantissimo tempo tifose, calciatrici e da meno tempo sono anche arbitre, guardalinee, allenatrici, dirigenti. Nell’immaginario collettivo sembra però che le uniche figure femminili ad aver diritto di cittadinanza nel mondo del pallone siano le “Wags”, acronimo di “wives and girlfriends”, donne che vengono (s)qualificate dalla stampa solo come “mogli di” e “fidanzate di”. In questo contesto folle abbiamo pensato che ci fosse ampio terreno fertile per ragionare, tra il serio e il faceto su tutte queste incongruenze, farle entrare in corto circuito e giocarci così come il teatro, la stand up comedy, il web e la musica sanno fare. Ma al tono satirico si aggiunge anche quello poetico del calcio, l’epica e il grande amore che gli italiani e le italiane hanno per questo meraviglioso sport. Quadretti di famiglie incollate davanti al teleschermo, ricordi festosi dell’Italia ai mondiali, il poster di Paolo Rossi baciato sul muro da una ragazzina, l’amore di una romanista per Francesco Totti o di una laziale per Beppe Signori, le figure mitiche di Carolina Morace e Patrizia Panico, l’arbitra, la tifosa e la calciatrice, l’allenatrice nel pallone e tante altre storie tra cui la più bella: quella di Sara Gama, Milena Bertolini, Valentina Giacinti, Cristiana Girelli, Laura Giuliani, Barbara Bonansea, Elena Linari, Elisa Bartoli, Valentina Cernoia, Manuela Giugliano, Martina Rosucci e tutte le nostre azzurre che stanno portando avanti una vera e propria rivoluzione fuori e dentro al campo, fino ai grandi traguardi di oggi come le partite tv in chiaro di Serie A femminile, gli Europei 2022 e la conquista del passaggio al professionismo nella stagione 2022/2023.

NO WAGS vuole raccontare tra il serio e il faceto proprio questo passaggio epocale, che da sportivo si riverbera in tutti i campi della società e che speriamo dia una grande mano all’agognata parità di genere.



