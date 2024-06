Evento contro la violenza sulle donne a San Lorenzo

Un evento a San Lorenzo per combattere la violenza sulle donne: una giornata di confronto e riflessione. Il 22 giugno, piazza della Immacolata a San Lorenzo, Roma, sarà il fulcro di una giornata dedicata alla prevenzione della violenza sulle donne, organizzata dall’associazione culturale Il Bagatto e dall’associazione culturale Il Mosaico. L’iniziativa rappresenta un'occasione per discutere e riflettere su temi essenziali, con un programma vario che comprende dibattiti e presentazioni letterarie.



Mattina di discussione: dal carcere alle case di accoglienza



Alle 10:30, si terrà il dibattito intitolato "dal carcere alle case di accoglienza: progetti, collaborazioni e il ruolo delle istituzioni". Parteciperanno figure rilevanti del settore sociale e istituzionale:



Silvio Palermo, presidente dell’associazione Made in Jail

dott.ssa Alessandra Balla e dott.ssa Emiliana Vergara di Telefono Rosa

Valeria Baglio, capogruppo del Partito Democratico (PD) in Campidoglio

Celeste Manno, commissaria per le pari opportunità

Roberto Ferraresi, capogruppo PD nel II municipio

Arianna Camellini, presidente della commissione turismo e università



Stand editoriali e presentazioni letterarie



Dalle 15:00 alle 18:00, sarà allestito uno stand di SBS Edizioni & Promozione con una selezione di libri sul tema della violenza e delle donne. Alle 16:30, Sheyla Bobba, editore e promotore editoriale, presenterà Chiara Domeniconi e il suo libro "Diversamente amabile". Questo romanzo racconta l'incontro sorprendente tra Alice e Luca, un giovane in sedia a rotelle, e le sfide di una relazione intensa.



Alle 17:15, Noemi Giacci, editor e blogger, presenterà Sheyla Bobba e il suo libro "Le InAmabili". Questa raccolta di lettere esplora le esperienze di donne che hanno vissuto amori difficili, offrendo al lettore una profonda riflessione sulle emozioni femminili.



Pomeriggio di confronto: progressi e battaglie



Alle 18:30, si terrà un secondo dibattito su "le conquiste e le battute d'arresto, nuove e vecchie battaglie". Verranno affrontate le problematiche dei centri antiviolenza e dei servizi di accoglienza. Tra i relatori:



Micaela Cacciapuotti, responsabile Codice Rosa presso l'ospedale Umberto I

Franca Colonia, giornalista e scrittrice

Francesca Del Bello, presidente del II municipio

Roberto Ferraresi, capogruppo PD del II municipio

Arianna Camellini, presidente della commissione turismo e università



