In Horto Aromaticus: pausa d'arte in cortile

“Ogni vivente è uno specchio chiamato ad accogliere in sé come immagine il mondo stesso. Siamo il mondo come soggetto e come immagine”.

Nel cuore di Trastevere, un’oasi nascosta, il cortile di Aromaticus di Luca e Francesca, ospiterà tre inedite esposizioni d’arte che si concluderanno con la Roma Art Week il 27 - 31 ottobre. Tre esposizioni di artisti i cui lavori dialogheranno con gli spazi di ispirazione vagamente esotica e le piante aromatiche custodite nel green bistrot di via Natale del Grande.

La prima mostra inaugurerà giovedì 8 ottobre alle 18.30 e vedrà protagonisti: l’illustratrice SABINA ZOCCHI con i suoi volti di donna, l’acquerellista SERENA GALLUZZI e l’artista multidisciplinare MAURIZIO PERISSINOTTO con la serie “Il fiore del mio giardino”.

Seguirà giovedì 15 ottobre l’esposizione delle ceramiche, vasi, tazze, piccoli oggetti d’uso, di I LOVE CERAMICA che con la loro matericità si confronteranno con le illustrazioni vintage di FRANCESCA MARIANI e l’erbario fotografico di ROMINA MOSTICONE.