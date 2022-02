In casa con Claude, lo spettacolo all'Off Off Theatre

Da venerdì 4 a domenica 6 febbraio 2022 all’OFF/OFF Theatre va in scena lo spettacolo “In Casa con Claude”, con Andrea Verticchio e Carlo Di Maio, con brani tratti da “Being at home with Claude”, di Renè-Daniel Dubois, adattato e diretto da Giuseppe Bucci.

Un serrato interrogatorio tra un commissario di polizia e un escort omosessuale, che passa la sua vita tra discoteche, droga, alcool e prostituzione. Il ragazzo si è autoaccusato dell'efferato delitto di un altro giovane e tuttavia si rifiuta ostinatamente di spiegare (a se stesso e al poliziotto) il come e il perché del suo terribile gesto.

Note di regia

Ispirato al noto testo canadese, lo spettacolo, sfrondato di ogni riferimento spaziale e temporale, diventa una metafora della società contemporanea che, nonostante i passi in avanti, relega la comunità e i sentimenti omosessuali, specie se legati a persone con comportamenti borderline come la prostituzione, a persone e sentimenti di serie B.

Ancora oggi, quasi ovunque nel mondo, questi soggetti, per le persone “normali” non possono innamorarsi davvero, non devono sposarsi, avere figli, adottarli, nemmeno avere una legge che li tuteli (anzi in alcuni Paesi sono ancora perseguibili, quando non giustiziati dalla folla).

Ho voluto arricchire lo scontro tra i personaggi con veri e propri tilt della mente del giovane protagonista, stravolto e incredulo, che lo trascineranno in mondi deviati a lui più familiari e preferibili alle “torture” imposte dal Commissario. Il monologo finale sarà un vero e proprio flusso di emozioni, altalenanti e confuse, del giovane escort a cui non è concesso in alcun modo la possibilità di “amare ed essere amato”. Giuseppe Bucci.