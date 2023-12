"In altre parole", Giorgio Lupano e Carlotta Proietti al Teatro Manzoni

Giorgio Lupano e Carlotta Proietti sono i protagonisti al Teatro Manzoni di Roma del nuovo appuntamento con la rassegna internazionale di drammaturgia contemporanea "In altre parole" a cura di Miriam Mesturino e Pino Tierno, collaborazione artistica di Ferdinando Ceriani.

Mercoledì 6 dicembre alle ore 17.30 sarà la volta della Catalogna con LA TIGRE di Ramon Madaula. Letture sceniche di Giorgio Lupano e Carlotta Proietti a cura di Ferdinando Ceriani. Traduzione di Pino Tierno.

Un mental coach di successo ed esperto in crescita personale si ferma in teatro al termine di una delle sue conferenze per un servizio fotografico. La fotografa inviata dall’agenzia sta però vivendo un brutto momento, il che diventa un’ottima occasione per l’uomo di fare sfoggio della sua formula della felicità. Ma esiste davvero la felicità e soprattutto se ne può insegnare la ricetta? In una girandola di battute ed eventi imprevedibili, due visioni opposte della vita si scontrano e si ribaltano, fino a giungere a un finale tanto esilarante quanto inaspettato.

La XVIII edizione della rassegna internazionale di drammaturgia contemporanea IN ALTRE PAROLE si svolge al Teatro Manzoni di Roma da ottobre 2023 a gennaio 2024. Otto appuntamenti, per conoscere testi contemporanei stranieri inediti in Italia, con la partecipazione di autori, attori, registi, traduttori in un continuo confronto col pubblico e addetti ai lavori.

Austria, Francia, Italia, Israele, Olanda, Québec, Slovacchia, Spagna (con opere in lingua castigliana e catalana) sono i paesi coinvolti in questa interessante rassegna - con il coinvolgimento diretto delle rispettive ambasciate - ideata da Pino Tierno in risposta ad un’unica passione, quella per il teatro e le sue parole. In questi anni la manifestazione ha presentato in prima nazionale più di 150 testi nati in ogni angolo del mondo, attraverso spettacoli, studi e letture drammatizzate e, di questi, oltre un terzo è stato poi prodotto e messo in scena.