Impronte sonore a Technotown, per la Giornata di sensibilizzazione sul rumore

In occasione dell’International Noise Awareness Day (Giornata di Sensibilizzazione sul Rumore), il prossimo 24 aprile 2024, Technotown, l’hub della scienza creativa dell'Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, con l'organizzazione e la cura scientifica di Zètema Progetto Cultura, partecipa alla iniziativa con una giornata dedicata alle scuole (la mattina) e al pubblico generico, dai 12 anni in su (il pomeriggio). In collaborazione con AIA (Associazione Italiana di Acustica), che ogni anno organizza a livello nazionale la giornata di sensibilizzazione al rumore, si terranno due passeggiate sonore e un workshop sull'ecologia del suono.

Le scuole che vorranno partecipare alle soundwalk experience possono scrivere alla mail info@technotown.it. Il pubblico generico può invece presentarsi direttamente sul luogo.

Programma:

ore 10.00 soundwalk experience

ore 12.00 soundwalk experience

ore 17.00 workshop: L’ecologia del suono

SOUNDWALK EXPERIENCE (ore 10.00 e ore 12.00)

Durante questa esperienza outdoor i tutor di Technotown, Francesca Romano (Biologa) e Gianluca Ferranti (Sound designer), insieme a Raffaele Mariconte (Noise and vibration expert dell’Associazione Italiana di Acustica), condurranno i partecipanti lungo i sentieri di Villa Torlonia in un percorso di sensibilizzazione su temi come il paesaggio sonoro, l’ecologia acustica e la biodiversità.

I partecipanti verranno coinvolti in un processo di ascolto immersivo e attivo in cui non è necessario possedere alcuna formazione o preparazione specifica.

Dopo un breve incontro informativo sul concetto di paesaggio sonoro con i suoi elementi,

e sull’app da utilizzare per il riconoscimento dell’avifauna del parco, inizierà la passeggiata sonora della durata di circa 30 minuti.

Il percorso silenzioso all’interno del parco di Villa Torlonia prevede il passaggio in alcuni siti di interesse dal punto di vista sonoro.

WORKSHOP: L’ECOLOGIA DEL SUONO (ore 17.00-18.30)

In questo workshop sull’ecologia del suono, verrà esplorato il mondo del paesaggio sonoro e la sua fondamentale importanza nella comunicazione. In un’epoca dominata dai rumori artificiali e dalla frenesia quotidiana, è importante riconnetterci con l’ambiente sonoro che ci circonda e comprendere il suo impatto sulla nostra vita quotidiana.

Attraverso questo viaggio si scoprirà come il paesaggio sonoro non sia semplicemente un sottofondo al nostro vissuto, ma piuttosto un ricco tessuto di informazioni, emozioni e significati; l’obiettivo è far comprendere come tornare ad ascoltare attivamente il mondo che ci circonda, e come questo possa arricchire la nostra comprensione dell’ambiente e delle relazioni che lo definiscono.

Con il biglietto d’ingresso a 1 €, acquistabile direttamente in biglietteria, si può accedere a tutte le attività del giorno in corso a Technotown. Posti disponibili fino a esaurimento.