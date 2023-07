L'azienda leader in italia nel settore della climatizzazione, caldaie ed energie rinnovabili inaugura una nuova sede a Roma

Installazione di Impianti ad energia rinnovabile e servizi luce e gas che rappresentano una sicurezza per quanto riguarda la salvaguardia ambientale ed il risparmio energetico. Una garanzia di qualità che è possibile avere grazie ad un’azienda presente sul mercato da circa trent’anni che ancora oggi continua ad evolversi e che rappresenta l’innovazione e la professionalità per tutto ciò che concerne la climatizzazione, caldaie a condensazione e impianti di riscaldamento tradizionali e radianti, fotovoltaico, pompe di calore aria acqua e sistemi ibridi.

Il nuovo punto vendita a Roma

Dopo l’apertura della sede di Genova dello scorso mese, Climanet compie un altro importante traguardo, aprendo il suo terzo punto vendita romano in zona Tuscolana, in via Sestio Calvino 61/63. L’11 luglio 2023 alle ore 17.00 si svolgerà l’inaugurazione della sede di Roma Tuscolana.

Come Business Partner Edison, rappresenterà il centro nevralgico di Roma anche per l’espletamento di contratti luce e gas oltre che esposizione di prodotti quali climatizzatori, caldaie, pompe di calore aria acqua e riqualificazione energetica.

Climanet, sinonimo di salvaguardia ambientale e risparmio energetico

Climanet è un nome che in Italia è una garanzia di efficienza e qualità. Climanet realizza impianti per attività commerciali, studi e uffici ed anche per strutture residenziali. Il servizio offerto è completo: dalla progettazione, posa in opera degli impianti alla manutenzione degli stessi. La peculiarità è la preparazione dei tecnici commerciali e delle maestranze altamente qualificate, unitamente ai tempi brevi per l’installazione.

La storia e i dati record

Una storia trentennale, di un’azienda nata a Roma nel 1994 con la storica sede di piazza Carnaro 28. Con il passare degli anni Climanet apre in Italia il primo Samsung Point Climate Solution sempre a Roma in viale Marconi 312 e, dall’11 luglio, la terza sede romana in via Sestio Calvinio 61/63. Con la prestigiosa sede in zona Navigli, in via Pietro Orseolo 12 a Milano e in via San Tommaso 24 a Torino, Climanet si pone come l’azienda leader nel settore specifico per tutto il centro nord Italia.

Nel corso degli anni Climanet ha soddisfatto migliaia di clienti, più di 8.000 clienti l’anno, 100.000 clienti totali, 32.000 climatizzatori installati, 30.000 caldaie installate, 1.500 impianti di riscaldamento autonomo e più di 1.500 pannelli solari installati, 500 impianti fotovoltaici, 400 impianti di riscaldamento a pavimento, 250 grandi Impianti di climatizzazione, 250 impianti a pompa di calore aria acqua ad alta efficienza, 10 impianti geotermici. Climanet processa più di 20.000 telefonate l’anno, 15.000 sopralluoghi con preventivo, circa 100 milioni di impression e 700.000 click sul sito Internet, più di 5 milioni di visualizzazioni annui sui nostri canali video.

Personale specializzato per un servizio di qualità

Da sempre Climanet è al fianco del cliente, la regola generale aziendale è garantire affidabilità e competenza a coloro che scelgono i loro servizi. La continua ricerca di personale specializzato consolida la rete commerciale e tecnica, distinguendosi nel settore per professionalità e prodotti di qualità e alla clientela con prodotti di qualità. Climanet rispetta i propri clienti e ne carpisce suggerimenti ai fini di una reale partnership per un servizio di qualità, ad alta efficienza e competenza.

E oggi, con l’apertura della nuova sede Tuscolana Edison Business partner, Climanet ha di fronte una ennesima sfida e nuovi orizzonti, ma il percorso che l’ha portata fino a qui rende fiduciosa l’intera dirigenza aziendale di poter continuare a dare il loro contributo per la crescita della clientela, delle persone con cui lavorano e dell’economia nazionale.

Climanet vi aspetta l’11 luglio 2023 alle ore 17.00 per l’inaugurazione della sede di Roma Tuscolana! Per maggiori informazioni visita il sito.