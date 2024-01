Imperfect Trio in concerto

Nasce da un'idea di Roberto Gatto e dalla stretta collaborazione con Pierpaolo Ranieri, con cui danno vita, alcuni anni fa, al Perfect trio. L'esigenza e l'amore per la ricerca nell'improvvisazione jazz contemporanea, porta i due artisti all'incontro con il sassofonista romano Marcello Allulli, dando vita ad un nuovo progetto: L'imperfect Trio.



L'Imperfect è una formazione elettrica con una concezione moderna del Jazz, con ampio spazio alle improvvisazioni in una miscela di suoni, rumori, sequenze, harmonizer e altri oggetti elettronici.



I tre musicisti propongono brani originali e offrono una lettura personale di alcuni standard della tradizione Jazz: autori come Thelonious Monk, Miles Davis, John Coltrane, Duke Ellington vengono proposti in modo nuovo, riscoprendo così anche le illimitate doti compositrici, in una direzione completamente nuova.

Tre figure di primo piano, quelle dei componenti di questo nuovo ensemble, che ha segnato una prima sostanziosa tappa con l'esibizione al festival Batterika di cui rimane un gustoso video online.



Pubblicato nel 2019 , con la neonata label Promu , il primo lavoro discografico “To be Imperfect Trio”. Nel 2024 è attesa l’uscita del nuovo disco sempre con la Label PROMU.



La Location: Zurla Bistronomia

L'evento si svolgerà presso Zurla, un luogo progettato per accogliere, coinvolgere e stupire i suoi ospiti. L'atmosfera è una fusione di arte, design, eleganza, colore e creatività, una sinergia che si riflette nei piatti proposti e nell'accoglienza dello staff.

“La "Z" nel nostro logo rappresenta la nostra essenza: Zest, Zeal, Zenith! È l'energia che mettiamo in ogni piatto (Zest), la passione che guida il nostro servizio (Zeal) e l'eccellenza che raggiungiamo (Zenith).” dice Youssef, proprietario del locale.