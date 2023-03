"Impara l'arte e mettila da parte": l’Egitto a Roma

Under 30: €13 - Over 30: €15. Chi ha già partecipato o è già in possesso delle due tessere: €5 under 30 e €7 over 30.

Dal 12 marzo, da Zalib riprendono gli appuntamenti de "Impara l'arte e mettila da parte" , una rassegna sulla storia dell'arte classica e contemporanea. Una rassegna in collaborazione con Associazione Culturale EOS

Domenica 12 marzo ore 17:30 | L’Egitto a Roma

con Giulia Pagliari: egittologa

Nella Roma antica e, in modo particolare, nella Roma imperiale, il fenomeno senza dubbio più significativo dei contatti avvenuti con ambiti culturali e artistici diversi e provenienti da civiltà lontane, non solo geograficamente, è rappresentato dall’assimilazione dei culti egizi che furono progressivamente e in modo variegato assorbiti nel complesso religioso dell’epoca nella capitale dell’Impero. I segni di questo interessantissimo fenomeno sono ancora oggi custoditi nella città e si possono scorgere nelle piazze, nei toponimi, in alcuni musei, nella Piramide di Caio Cestio, in monumenti imponenti e oggi scomparsi come l’Iseo Campense. L'Egitto fu uno dei più importanti territori dell'Impero romano a partire dal 30 a.C., quando fu acquisito da Ottaviano Augusto, dopo la morte di Cleopatra. In seguito alla conquista molti ricchi romani furono influenzati dallo stile egizio ma soprattutto gli imperatori che portarono a Roma molti obelischi in circa quattro secoli di tempo, monumenti che ancora oggi connotano la Città Eterna.

Foto dal sito eoscultura.it