Immersive Passion, la mostra al TH Roma Carpegna Palace Hotel

In questa nuova epoca social il prestigioso TH Roma Carpegna Palace Hotel vuole diventare un hub culturale e promotore di mostre di rilievo. Con questo spirito prende il via l’esposizione Immersive Passion dal 17 luglio al 31 agosto 2024, visitabile ad ingresso gratuito senza prenotazione dalle ore 11,00 alle 20,00. Il tema della mostra è quello di tornare alla parte più importante ed intima del proprio io. L’esposizione si avvale dell’esperienza, dell’ideazione e della direzione artistica di Michele Crocitto, con la cura di Mario Tacinelli, e vedrà la partecipazione di ben quaranta artisti, fra questi i celebri Maestri Giuseppe Menozzi e Giuliano Grittini e sarà impreziosita da una performance di live painting del talentuoso Filippo Bragatt.



Il fil rouge della mostra è quello di focalizzarci su quello che di più profondo c’è nella nostra vita di tutti i giorni, tornare a vivere la parte più importante di noi stessi, staccare dalla vita frenetica delle tempistiche quotidiane del lavoro e dei social, mettendo al centro del proprio pensiero l’arte. Gli artisti esporranno opere che riguardano il percorso interiore di ognuno di loro. Il contesto urbano totalmente immerso nella città, ma nello stesso tempo fuori dal traffico e della vita frenetica di tutti i giorni diventa lo scenario ideale per un racconto intimistico e personale.



Gli artisti hanno prodotto opere che passano dall’attualità, come ad esempio la Pop Art, ad una ricerca interiore come l’Arte Terapia del Maestro Giuseppe Menozzi. Ci sarà uno special guest di eccezione il Maestro Giuliano Grittini che con la sua esperienza e con la capsule sulla Dolce Vita ci riporterà a tutta la storia vissuta con i grandi dell’arte contemporanea fino ad arrivare al suo splendido rapporto con la poetessa Alda Merini.

Il tema di arrivare all’essenza della vita passa attraverso la scoperta di questo viaggio nell’arte in questa mostra estiva capitolina che durerà fino al 31 agosto.

Gli artisti presenti sono: Oscar Baccilieri, Emanuele Biagioni, Giampiero Bini, Massimo BlantArt, Filippo Bragatt, Donatella Cali’, Amedeo Curatolo, Vanessa D’Antonio- D’AV, Maria Luisa D’Eboli, Danilo D’Ignazio, Claudia Delfini, Didò- Di Donato, Stefano-Sol Di Liborio, Silvia Di Pietro, Femya, Claudio Fezza, Paolo Franzoso, Federica Gabrielli, Giuliano Grittini, Klaudia Kosyak, Claudio Massimi, Giuseppe Menozzi, Piotr Mieszczanski, Katia Minervini, Roberta Ro5 Modena, Isabella Monari, Gianni Moramarco, Moz, Alessio Papa, Pennyboy, Nadya Polevich, Vito Riccardi, Graziano Riccio, Rosaka, Rubena, Paola Salomè, Aleksander Szumlas, Luisa Valeriani, Vasse’ Anfissa, Yurei.



Main Sponsor dell’iniziativa è la Carratelli Luxury Homes e la Caratelli Wine, all’interno dell’evento sarà presentato il progetto Wine on Art, il primo catalogo al mondo che unisce le etichette degli artisti con le eccellenze del vino italiano. Il vernissage di mercoledì 17 luglio sarà arricchito dal defilè di arte e moda del brand Il Cerchio di Sabrina Attiani e dal live painting di Filippo Bragatt con la partecipazione di Paolo Franzoso.