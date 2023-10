Imago Augusti. Due nuovi ritratti di Augusto da Roma e Isernia

Prezzo non disponibile

L’esposizione ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali presenta le due teste-ritratto marmoree dell’imperatore Augusto recentemente rinvenute a Roma, in occasione degli scavi archeologici condotti presso la via Alessandrina a Roma, nell’area del Foro di Traiano, e lungo la via Occidentale a Isernia, nel corso dei lavori di sistemazione delle mura urbiche di epoca medievale.

Le due opere, di grande qualità artistica, rappresentano il giovane Augusto del tipo detto “Alcudia” o “Azio”, ideato dopo l’omonima vittoria su Antonio (31 a.C.) e caratterizzato da un accentuato patetismo, e un Augusto più maturo nel tipo “Prima Porta”- così chiamato dal nome della località presso la quale fu scoperta la celebre statua loricata - contraddistinto da uno stile classicista.

Proprio la diversità dei due ritratti è alla base della scelta innovativa di teatralizzarne l’esposizione, ponendo a confronto il giovane con l’uomo maturo, le aspettative e i progetti del primo con il pragmatismo del secondo, andando oltre l’aspetto esteriore e rivelandone l’animo.

Una piccola mostra quindi, dedicata a due sole opere, diventa così un’occasione per conoscere non solo i contesti di rinvenimento e la storia dei ritratti diventati, nel corso dei secoli, da raffigurazioni ufficiali dell’imperatore poste in luoghi pubblici, mero materiale di costruzione o di scarto, ma anche il personaggio di Ottaviano Augusto, il fondatore dell’Impero e uno dei più abili politici di Roma.

All’interno della mostra, per garantire la più ampia accessibilità a tutti, sono presenti accorgimenti visivi e Qr Code con la lettura parlata e con la lingua dei segni, una mappa in Braille che orienta il visitatore non-vedente e le riproduzioni delle teste in simil-marmo che consentono la visita tattile.

La mostra è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dal Ministero della Cultura, Soprintendenza ABAP Molise ed è curata da Claudio Parisi Presicce, Beatrice Pinna Caboni, Dora Catalano e Maria Diletta Colombo. Organizzazione Zètema Progetto Cultura.

