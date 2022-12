Imagine Dragons al Circo Massimo

Vincitori di un Grammy Award per la Best Rock Performance, 46 milioni di album venduti per 4 dischi di Platino, oltre 30 dischi di Platino per i singoli, 74 miliardi di stream, arrivano in Italia gli Imagine Dragons il 5 agosto 2023 al Circo Massimo di Roma, in collaborazione con Rock in Roma.

Una tra le band più amate al mondo in uno dei luoghi più famosi al mondo nella città più bella al Mondo.

Sulla scia del successo dei precedenti singoli certificati Platino “Bones” e “Sharks” – tra i brani più suonati dalle radio italiane negli ultimi mesi – la band è, da oggi, in radio con il nuovo singolo “Symphony”. Prodotto da Joel Little (Shawn Mendes, Sam Smith, Lorde, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, tra i tanti), “Symphony” è estratto dal doppio album "Mercury Acts 1 & 2", disco, uscito lo scorso 1 luglio, che contiene ben 32 tracce segnando una svolta decisiva nella carriera degli Imagine Dragons.

Il quinto album della band "Mercury Acts 1 & 2" include hit stratosferiche e ad oggi ha superato la cifra impressionate di 11.1 miliardi di stream e, inoltre, sarà disponibile in formato Doppio LP a partire dal 9 Dicembre. “Bones” (certificato Oro in Italia) ha generato oltre 121 milioni di stream solo su Spotify con il videoclip arrivato a quota 28 milioni di views su YouTube. Il singolo precedente, “Enemy” (certificato Platino nel nostro Paese), tratto dalla serie animata “Arcane” della Riot Games, ha raccolto oltre 1.6 miliardi di stream totali ed è stato pubblicato in collaborazione con il rapper di East Atlanta J.I.D. La band americana, formata da Dan Reynolds (voce, chitarra acustica, tastiera, percussioni), Wayne Sermon (chitarra elettrica e acustica, mandolino elettrico, percussioni, cori), Ben McKee (basso, tastiera, sintetizzatore, percussioni, cori) e Daniel Platzman (batteria, percussioni, viola, cori), muove i primi passi nel 2008, anno in cui pubblica il primo EP “Speak to Me” seguito poi nel 2010 da un altro EP “It’s Time” (Platino) e dalla firma nel 2011 del contratto discografico con la Interscope Records, etichetta appartenente alla Universal Music Group e la KIDinaCorner. Dopo un altro EP, “Continued Silence”, arriva il primo album “Night Visions”, nel 2012, certificato Platino in Italia, che debutta direttamente alla seconda posizione della Billboard 200, vendendo nella prima settimana 83.000 copie. L’album contiene, fra le altre, le hit “Demons” (5 volte Platino) e “Radioactive”, che vola in vetta alla Billboard Hot Rock chart, regala alla band il Grammy come Best Rock Performance, ottiene la certificazione di Diamante dalla RIAA ed è certificato 4 volte Platino in Italia. Nel 2015 “Smoke+Mirrors” (Disco d’Oro In Italia) debutta al 1° posto della Billboard 200

Il successivo “Evolve” del 2017 conquista il doppio Platino, una nomination ai Grammy come Best Pop Vocal Album e produce tre hit come “Believer”, “Thunder” (5 volte Platino e altra nomination ai Grammy) e “Whatever it Takes”, tutte al primo posto nella classifica degli ascolti radiofonici. Il quarto album della band, “Origins”, entra al 1° posto delle classifiche ufficiali degli album Alternative e Rock su Billboard, mentre il singolo “Natural” per nove settimane consecutive è il brano più ascoltato nella classifica Alternative Radio e detiene tuttora il record per il maggior numero di passaggi settimanali di tutti i tempi. Dopo un lungo tour internazionale il 21 febbraio 2018, insieme alla pubblicazione del singolo inedito “Next to Me” (Platino), viene annunciato un altro tour estivo che li vedrà sui principali palchi degli Stati Uniti d’America confermando la band come una delle migliori formazioni live in circolazione. L’attesissimo quinto album di studio della band, “Mercury – Act 1” è uscito il 3 settembre 2021 per Virgin Records. Prodotto da Rick Rubin è un album schietto e spontaneo che si allontana dai testi sovraccarichi di metafore del passato, puntando su liriche che vogliono abbracciare estremi emotivi, senza alcuna remora.

I primi assaggi del nuovo album, pubblicati contemporaneamente nel marzo 2021, sono stati “Follow You” e “Cutthroat”, il primo dei quali ha segnato per la band la sua più rapida ascesa alla vetta della classifica nell’airplay delle radio Alternative. Il singolo successivo, “Wreked”, racconta in una sorta di autoconfessione intima il viaggio nel dolore sofferto dal cantante solista Dan Reynolds, a seguito della morte per cancro della cognata nel 2019. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 mercoledì 30 novembre.