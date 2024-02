"Images, hommages, collages", viaggio musicale per immagini

L’Accademia Filarmonica Romana avvia una nuova collaborazione per la promozione di compositori e interpreti emergenti. Insieme a Musica del vivo, giovane associazione di area romana che dà voce ai nuovi talenti, promuove due concerti in Sala Casella (via Flaminia 118) nel mese di febbraio, l’8 e il 29, sostenendo lo scambio fra compositori, interpreti e pubblico.

Il concerto di giovedì 8 febbraio (ore 20) Images, hommages, collages si presenta come un viaggio musicale per immagini. Con la chitarra di Martina Malagesi, il flauto di Alessandro Pace e il pianoforte di Jacopo Feresin si andrà alla scoperta di alcune rarità di Einojuhani Rautavaara, compositore finlandese scomparso nel 2016, fra i più rinomati di area scandinava a cavallo fra gli ultimi due secoli. In programma anche la musica di Manuel De Falla (Homenaje pour le tombeau de Claude Debussy per chitarra), Mario Castelnuovo-Tedesco, Claude Debussy e Robert Schumann, cui si affiancano le giovani leve della composizione contemporanea, con brani di recente scrittura di Gilberto Bartoloni, Alessandro Pace e Flavia Moretti (Yoshino’s Flower per flauto e pianoforte in prima esecuzione assoluta).

Il secondo concerto, giovedì 29 febbraio, vedrà sul palco la Tin Pan Orchestra, ensemble stabile di Musica del Vivo, in un concerto che spazierà da Bartók ai Pink Floyd, con alcune novità in prima assoluta.