Ilse Stuttgard, Vedova Kaufmann al "Festival De Rebus Amoris"

Penultimo appuntamento con la rassegna teatrale curata da Marco Medellin, inserita all'interno del "Festival De Rebus Amoris", organizzata dalla Fondazione Cappella Orsini. Protagonista della pièce Bruno Petrosino che si avvale anche della partecipazione di Rachele Leccadito e della regia di Michele Zaccagnino che firma anche la drammaturgia di "ILSE STUTTGARD, VEDOVA KAUFMANN".



Berlino Est durante la metà degli anni '80, un periodo caratterizzato dalla presenza del Muro di Berlino e da un clima di terrore creato e sostenuto dal governo comunista della Germania dell'Est e dalla STASI il servizio di sicurezza statale. In questo contesto, Ilse Stuttgard, vedova Kaufmann, è una spia.



Kurt, il figlio "sfigato", reietto e con la psoriasi, conduce una vita grigia, movimentata talvolta dalla sua grande passione per la cucina.





