"Illusions, Grego & Spagl", la doppia personale di Jonathan Grego e Anja Spagl

Inaugura martedì 1 novembre presso la Galleria Il Laboratorio in Via del Moro 49 a Roma la Doppia Personale di Jonathan Grego e Anja Spagl dal titolo “Illusions – Grego & Spagl”.

La Mostra, curata da Spazio 40 Art di Tina Loiodice e Fabrizio Ena, sarà visitabile fino a domenica 6 novembre.

I due artisti, tornano a Roma con una esposizione Personale a due anni esatti dalla precedente, sempre curata da Spazio 40 Art nel 2020. Sempre a Trastevere, a ratificare un rapporto ormai fortissimo che lega i due artisti con questo Rione romano.



ILTEMA DELLA MOSTRA



“La realtà è una mera illusione, sebbene un' illusione molto persistente" (Albert Einstein).



Jonathan Grego ed Anja Spagl offrono un approccio ironico, umoristico e poetico alla riflessione sulla realtà, sull'immaginazione e tutto quello che c'è nel mezzo. Attraverso illusioni concettuali ed ottiche nei loro dipinti, i due artisti giocano con la percezione della realtà e il confine sottile che la separa dall' immaginazione.

Alcune correnti artistiche come il Surrealismo, la Metafisica e l' Espressionismo, espandono la nostra comprensione dell' esistenza,

aprendo l'accesso all'assurdo ed al fantastico, giocando con il presupposto che l'esistenza di una realtà oggettiva sia una mera illusione: non vediamo la realtà attraverso gli occhi, bensì col nostro cervello.

Il modo in cui percepiamo il mondo varia da persona a persona.

Così il potere dell'immaginazione legato ad un'opera d'arte non finisce nel momento in cui il lavoro dell'artista è concluso, al contrario: continua con la libertà dell'interpretazione che è lasciato allo spettatore, che leggerà l'opera attraverso il filtro della propria mente.