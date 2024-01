"Illusionismi" di Andrea Sestieri al Teatro Ciak

Uno show in cui la continua sfida alle leggi della fisica lascerà il pubblico a bocca aperta. Arriva al Teatro Ciak di Roma Andrea Sestieri con Illusionismi, in scena sabato 20 gennaio alle ore 21 e domenica 21 gennaio alle 17.30.

Un viaggio di novanta minuti che non può che definirsi incredibile, una roulette russa per i cinque sensi che vedono minate le proprie certezze. In un percorso creato negli anni con curiosità e sensibilità, viaggiando in Italia e nel mondo ed esibendosi nel corso della sua carriera davanti a più di trecentomila spettatori, Andrea Sestieri sfora ogni aspetto dell'illusionismo e crea veri "miracoli tecnologici".

Eleganza, ironia, poesia, divertimento, romanticismo e una grande attenzione al pubblico: basta solo sedersi, perché lo spettacolo cominci. Sembra impossibile. Lo è.

Andrea Sestieri partecipa nel 2013 alla trasmissione televisiva Italia’s Got Talent, arrivando in finale con i suoi numeri di levitazioni. Per i due anni successivi gira l’Europa portando i suoi act televisivi - Le Colombe D’or (Francia), Abano terme (Bologna), Gran Galà Maga Circe (Terracina) Gran gala della magia (Pordenone) Merano Magic festival (Merano) - e molti altri eventi. Parallelamente calca i palcoscenici dei più importanti teatri della città di Roma, dove vive ormai da 30 anni (Teatro Vittoria, Teatro Brancaccio, Auditorium della Conciliazione, Auditorium del Seraphicum, Teatro Alba ecc) e tra il 2014 e il 2016 mette in scena tre diversi One Man Show che fanno il tutto esaurito per tutte le date in programma: “La (s)Cena magica"; “La Scatola magica”; “Fine Primo tempo”. Fa parte della Gang of Magic e partecipa a diversi programmi televisivi Mediaset, come ospite e consulente magico (Pequenos Gigantes, Le Iene, c’è posta Per te ecc). Nel Capodanno del 2016 partecipa a “Le Plus Grand Cabaret Du Monde” con il suo ultimo act (Le Boit Misteriouse). Nel 2017 inizia un tour mondiale per Costa Crociere toccando diverse città tra Giappone, China, Korea e Russia. Finito il tour riparte subito per portare il suo nuovo numero in uno degli eventi più importanti al mondo: lo Shangai Magi Festival. Nel 2018 riparte per un nuovo tour di ben 8 mesi che lo vede protagonista in oltre 40 paesi intorno al globo con due nuovi One Man Show creati per un pubblico internazionale. Al suo rientro in Italia Andrea continua a calcare i palcoscenici dei grandi teatri italiani e della capitale, ottenendo il tutto esaurito in ogni data con il suo ultimo One Man Show "Around the world" e partecipando alla trasmissione I Soliti ignoti su Rai1.