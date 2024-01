Ilenia Volpe, Manrovescio e H501L in concerto al RCCB Init

Quinto appuntamento per il K.A.I. - Kollettivo Artisti Indipendenti, gruppo di artisti che sostengono la scena alternativa romana e non solo: musica e cultura resistente alla banalità, agli algoritmi, all’usa e getta, al mercato, agli artisti trasformati in spazi pubblicitari.

Una serata di grande impatto tra rock, venature autoriali, contaminazioni ed elettronica: sul palco del RCCB Init la cantautrice Ilenia Volpe, il "rust rock" dei Malrovescio e il DJ Set di H501L di MusicaMachina.



Ilenia Volpe, grintosa cantautrice e musicista nata nella Capitale, nel 2005 vince il Premio Augusto Daolio per la Miglior musica con il brano "Mondo indistruttibile". Nel 2008 pubblica uno split album con la band femminile delle Mia Wallace; l'anno seguente compare in una nuova versione del brano "In centro all'orgoglio" di Moltheni, contenuta nell'album "Ingrediente novus".



Nel 2010 scrive il racconto "Gli eroi amano cantare a bassa voce", che viene incluso nel libro "Milanabad" del giornalista Michele Monina. L'anno successivo omaggia Il Santo Niente con una cover del brano "Fiction", pubblicata all'interno dell'album tributo "Generazioni", ricevendo il Premio Super Sound dalla giuria di qualità del MEI.

Il 24 febbraio 2012 pubblica il suo primo album in studio "Radical chic un cazzo", prodotto da Giorgio Canali. Nello stesso anno collabora come chitarrista per il primo album dei M.U.G. "Lost Transmission" e come cantante in molte tracce dell'album "Roma, guanti e argento" degli Operaja Criminale. Riceve il Premio Poesia e Musica al festival "Versi di Luce" tenutosi in Sicilia.

Nel 2013 l'artista partecipa al brano "La distrazione" di Davide Vettori, contenuto nell'album "Visione cosmetica", e reinterpreta la canzone "Milioni di parole" dei Frigidaire Tango, per l'album tributo "Artisti vari risuonano i Frigidaire Tango".

Nel 2016 pubblica il secondo album "Mondo al contrario", prodotto da Gianluca Vaccaro.



I Malrovescio scrivono "di incubi, di terre lontane, di nuove vite e anche del vicino di casa che ci tormenta e sono tutte cose vere!" Il loro è un rock rugginoso: pochi fronzoli e ritmi ipnotici, parole che infastidiscono e che si aggrappano alla materia celebrale. "Musicalità dure e quasi stridule, mutuate da gruppi stoner rock come Kyuss e Queens of the Stone Age, ma con riverberi di Nirvana, Soundgarden e i Metallica del periodo garage" (Radioliberatutti, 2013).



H501L è compositore, musicista elettronico e producer, DJ, fondatore e direttore artistico dell'etichetta "Musica Machina Records" attiva dal 2008. E' autore di numerosi format radiofonici come "La Danza della Mente" (1995-1998) e "Musica Machina" (2001-2023).