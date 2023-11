Ilary Blasi in lacrime su Netflix: "Non potevo credere che mio marito avesse fatto una cosa del genere"

Il trailer incuriosisce e tiene sulle spine i fan della coppia Totti-Ilary che, sin dalle prime voci, hanno seguito con attenzione e apprensione tutta la crisi matrimoniale, il cui epilogo è stato la separazione. La fine di un matrimonio tra i più amati dal pubblico che ha diviso le opinioni e che continua, tutt'oggi, ad essere al centro del gossip.

Unica, il documentario su Ilary Blasi

Ma come sono andate davvero le cose? Di chi è la colpa in tutta questa storia? Dopo mesi di notizie, pettegolezzi, guerra dei Rolex e tanto altro, arriva Ilary a raccontare la sua verità nel documentario "Unica" in onda dal 24 novembre su Netflix.

"Io ho sposato Francesco Totti per amore, non per soldi e l'ho sempre dimostrato mettendoci la faccia", esordisce Ilary Blasi nel trailer diffuso del documentario "Unica". Nelle prime immagini del documentario appaiono anche la mamma di Ilary, le sorelle, la parrucchiera e amica Alessia Solidani.

"A fine gennaio andiamo a cena e ad un certo punto comincio a notare un marito diverso. E da lì, un disastro", dice Ilary nel trailer. "A chi credo: ai giornalisti o a mio marito?". "Non potevo credere che l'uomo che era stato accanto a me per vent'anni, metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere", termina Ilary Blasi in lacrime.

Di seguito il trailer del documentario, disponibile dal 24 novembre in tutti i Paesi in cui il servizio Netflix è attivo.