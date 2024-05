Il Volo "Tutti per uno - Ad astra Live" al Palazzo dello Sport

Nel pieno del successo di Tutti per uno (un progetto di Michele Torpedine), il grande show all’Arena di Verona con tantissimi grandi ospiti, Il Volo ha annunciato direttamente dal palco del prestigioso anfiteatro "Tutti per uno - ad Astra Live nei Palasport, quattro grandi appuntamenti in partenza a gennaio 2025. Il tour toccherà le città di Milano, Bologna, Torino e appunto Roma, dove arriverà il 21 gennaio al Palazzo dello Sport.

La notizia di "Tutti per uno - Ad astra Live nei Palasport" arricchisce il 2024 di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, nel pieno dei festeggiamenti di 15 anni di musica e amicizia insieme. Il 29 marzo è infatti uscito il primo disco di inediti “Ad Astra” e a fine aprile Il Volo è partito per le prime quattro date del World Tour in Giappone, grandioso preludio delle serate-evento all’Arena di Verona di "Tutti per uno", che verranno trasmesse in prime-time su Canale 5 il 14, 21 e 28 maggio. La prima serata, in onda alle 21:20, sarà condotta da Il Volo, con la partecipazione di Giorgia, e avrà come ospiti Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Alessandra Amoroso, Roberto Vecchioni, Gaetano Curreri, Mara Sattei e Giorgio Panariello.