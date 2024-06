"Il verde che cura" al Ninfeo della villa dei Quintili

“Il verde che cura” - Riflessioni su verde sacro e verde profanato, è il primo dei tre incontri della rassegna Attraversamenti – La via Appia tra pietra e visione, che si terranno a Roma presso il Ninfeo della Villa dei Quintili; al centro dei tre appuntamenti ci sarà il rapporto tra uomo e natura, raccontato da esperti e intepretato da artisti.

Sabato 8 giugno alle 19 il direttore dell’Orto Botanico di Palermo Rosario Schicchi e Leonardo Scuderi, dottore di Ricerca in Fitogeografia dei territori Mediterranei, botanico e fitosociologo, parleranno del mondo vegetale come un laboratorio di sostanze chimiche che l'uomo ha imparato a usare per la propria salute, considerando dunque, per millenni, il verde come elemento sacro. Oggi, al contrario, abbattere un albero secolare non crea più alcun rimorso e il verde viene profanato, anche se dalle piante dipende ancora la nostra vita.

All’incontro seguirà una performance strettamente legata al tema della relazione dell’uomo con la natura, ispirata al De Rerum Natura di Lucrezio, opera monumentale dedicata alla fisica, all'antropologia e alla cosmologia. Si esibiranno Elisa Carta Carosi (danza) e Camillo Ciorciaro (teatro), accompagnati dalle musiche dal vivo di Marcello Fiorini.

“Attraversamenti – La via Appia tra pietra e visione” è un progetto promosso dal Parco archeologico dell’Appia Antica con il sostegno del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo, ideato in collaborazione con la Rete dei Teatri di Pietra.