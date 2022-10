Il Vecchio e il Bambino: mostra personale di Walter Necci

Il Vecchio e il bambino è il titolo della Mostra Personale di Walter Necci che si terrà dal 07 al 16 ottobre 2022 presso lo spazio espositivo Cosarte nel cuore di Garbatella.



Le opere di Walter Necci, artista romano di lunga formazione, trasudano energia, sono un intreccio di linguaggi e tecniche che si sovrappongono mescolandosi e a volte scontrandosi. I colori sono spesso evocativi degli stessi materiali che usa e predilige, il bruno e l’ocra che ricorda il bronzo, il grigio argento per il ferro, il giallo oro, alternati ai colori forti come il rosso, il nero o il blu.

Di fronte alle creazioni di Walter ci si immerge in una dimensione mistica, con un atteggiamento di curiosità e desiderio di entrare negli interstizi creati tra le forme materiche, immergersi in un mondo nascosto, oppure con il semplice impulso di toccare con mano le diverse superfici con desiderio di l’esplorazione tattile.

La mostra il vecchio e il bambino nasce dalla voglia di dimostrare che sperimentare, apprendere attraverso l’esperienza e divertirsi è alla base di qualsiasi creazione artistica.

Walter Necci ha voluto esporre le sue opere assieme ad alcuni disegni del nipote Leonardo Liotti non per mettere a confronto, ma al contrario per evidenziare le comuni basi del desiderio creativo, quelle de bambini e quello degli adulti.

I bambini con il disegno e la pittura imparano ad usare i sensi a ‘vedere’ e non solo a guardare superficialmente a descrivere le loro emozioni attraverso i colori senza ricerche estetiche ma attraverso i gesti spontanei, istintivi.

Con la pittura i bambini imparano ad avere una mente aperta e senza filtri e attraverso il gesto ed il segno la esprimono al massimo della loro spontaneità.

“Noi grandi dobbiamo imparare che non esistono modi giusti o sbagliati per esprimerci, nell'arte ogni opera è unica. Ho impiegato una vita per imparare a dipingere come i bambini disse Picasso. Per questo ho voluto le opere di mio nipote con me in questa personale e spero che anche altri artisti facciano lo stesso.”



Vernissage venerdì 07 ottobre dalle ore 18.00.